Un any més, arriba Prime Day per oferir als clients Amazon Prime una gran varietat d’ofertes en productes de grans marques nacionals i articles de petites i mitjanes empreses (pimes), de totes les categories, moda, electrònica, joguines i llar, entre altres. Un esdeveniment que tindrà lloc el 12 i el 13 de juliol.

A més, en aquesta edició de Prime Day, Amazon continua amb el seu suport a l’economia local i les pimes. Així, els clients que comprin productes de petites i mitjanes empreses entre el 21 de juny a les 10.00 h i l’11 de juliol a les 23.59 h tindran l’oportunitat d’entrar en diferents sortejos i guanyar grans premis i targetes regal d’Amazon. Amb l’objectiu de donar a conèixer les pimes que venen els seus productes en el seu 'marketplace', Amazon ha creat una botiga en línia amb els articles d’una selecció de pimes.

Selecció

Així, els clients d'Amazon podran comprar podructes de negocis com Alma Secret, que va néixer fa sis anys per crear una nova generació de cosmètics naturals; Aran Jewels, especialitzada en joies úniques; Crusoe Treasure Underwater Winery, un celler al fons del mar; D.Franklin, un projecte que ha aconseguit transformar el negoci familiar de moda i calçat; Endlaces, ffundat per Miguel Ángel García, que, després d'un accident, es va adonar que amb un braç en cabestrell, la tasca de lligar-se els cordons era molt complicada i va dissenyar un sistema universal per enrotllar els cordons; Janabebé, una marca de productes per a nadons fets de manera artesanal; Vikguirao, fundada per Vik Guirao, una apassionada de les manualitats; Walk In Pitas, una marca que ha reinventat les sabatilles càmping amb nous materials, colors i dissenys; +Tomate, una marca de tomàquet en pols, molt utilitzat al sector de l'hostaleria; Matcha&Co, dedicada a comercialitzar te matxa de gran qualitat a un preu molt assequible; Tesela Natura, una marca que va néixer a Extremadura amb el propòsit d'oferir mel pura a persones de tot el món i fomentar la sostenibilitat del planeta; Unik Health&Nutrition, que compta amb més de 20 anys al sector farmacèutic i nutracèutic; CRU Barf, una empresa de menjar casolà per a gossos i gats; Andés Machado, una marca de sabates amb molta història; i Singularu, una marca de joies fetes a Espanya fundada el 2014 per Cristina Aristoy i Paco Tormo.

Comerç local

Perquè els clients puguin identificar aquestes petites marques espanyoles, així com artesans que tenen la seva botiga a Amazon, s’ha creat un distintiu de petit negoci. Per facilitar al màxim l’experiència de compra en aquesta nova edició de Prime Day, Amazon ha activat un mecanisme perquè els clients rebin recomanacions personalitzades de productes i puguin configurar notificacions i recordatoris d’ofertes. Fa temps que la companyia nord-americana ha decidit donar suport a les pimes. De fet, ja hi ha 12.000 petites i mitjanes empreses espanyoles que han començat a vendre els seus productes a través del seu 'marketplace'. A més, més del 50% d’aquestes pimes també exporten els seus productes a tot el món a través d’Amazon.