El ple municipal de Sabadell (Vallès Occidental) ha donat llum verda a la cessió dels terrenys a una empresa per a poder desenvolupar el projecte de piscina d'onades per a practicar-hi surf, conegut com a SurfCity. Els vots favorables de PSC, Junts i Cs han donat una majoria absoluta al tràmit al qual s'hi oposen ERC, Crida, la regidora no adscrita, així com entitats ecologistes de la ciutat, que defensen preservar el caràcter natural de l'entorn on es projecta, la vora del riu Ripoll. El promotor s'encarregarà de construir i gestionar la piscina a tocar del complex esportiu de Sant Oleguer per un període de 40 anys, temps en què també estarà obligada a abonar un cànon anual al consistori. La previsió és que estigui operativa el 2024.

El projecte haurà de complir amb uns estrictes requisits ambientals i d’adaptació a l'entorn. La zona preveu sumar més de 200 arbres, i es projectarà un edifici de menor alçada de la prevista inicialment. La previsió és que es faci ús de circuits tancats d'aigua per nodrir les piscines. La quantitat d'aigua inicial que precisarà és de 6.500 metres cúbics, però per omplir la piscina no se'n farà servir de potable de la xarxa, sinó que provindrà d'una mina no potable. Una vegada en funcionament, la piscina només consumirà l’aigua que s'evapori, l'equivalent a 1,5% mensual, menys que regar la meitat d’un camp de futbol, segons detallen fonts municipals. El projecte també contempla una petjada de carboni nul·la gràcies a la utilització de llum verda, provinent al 100% de fonts d'energia renovable.