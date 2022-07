La companyia arriba així a una nova fita dins un procés de reformulació de sucres afegits que va iniciar el 2014. És la primera empresa de gran consum que alinea tot el seu portafolis infantil amb els criteris nutricionals de l'Organització Mundial de la Salut.

Actualment, els pares estan més atents que mai a l'alimentació dels seus fills, i és que com és obvi, la salut i el benestar dels més petits depèn en gran mesura d'allò que consumeixen en el dia a dia. Controlar el que mengen no és feina fàcil, per això cal fomentar l'aprenentatge d'uns bons hàbits alimentaris des d'una edat primerenca perquè els acompanyin al llarg de totes les etapes de la vida.

4 de cada 10 nens tenen excés de pes i el 80% el mantindrà a l'edat adulta.

Danone vol posar les coses més fàcils als pares respecte a l'alimentació dels fills. Per això, ha apostat per reformular tot el seu portafolis infantil (Danonino, Actimel Kids i iogurt Danone per a nens) i, així, complir amb els criteris nutricionals de l'OMS. Gràcies a aquesta iniciativa, els pares poden donar als fills els seus iogurts favorits sense renunciar a una alimentació saludable. I així, els nens no hauran de triar entre el que els agrada i el sucre.

La companyia va iniciar aquest procés de reformulació de sucres afegits fa 8 anys, i ha aconseguit reduir un 30% el sucre afegit en les referències de iogurt i llet fermentades de consum diari.

Una comunicació en positiu, responsable i transparent

La companyia vol contribuir a impulsar un canvi cap a uns hàbits alimentaris més saludables, que faciliti als pares i mares no haver d'escollir entre el que és saludable i el més divertit.

Per això, Danone va incorporar en els seus envasos els dibuixos dels personatges favorits dels nens/es, promovent així una comunicació en positiu, responsable i transparent alineada amb la reformulació del seu portafolis. El món de la diversió forma part de l'aprenentatge durant la infància. Per això creiem que fer ús de la publicitat en positiu pot ajudar a impulsar un canvi que millori l´alimentació infantil”, Laia Mas, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Danone Iberia.

D'aquesta manera, Danone reivindica un model de coregulació que posi la publicitat al servei de la salut i que contribueixi a incentivar el consum d'aliments saludables entre els més petits.

Danone aposta per impulsar una alimentació infantil saludable i sostenible

És de vital importància sumar sinèrgies entre empreses, experts, institucions i altres entitats. Una col·laboració clau per poder fer un canvi sistèmic de l'alimentació des de la infància, tot això des d'un punt de vista holístic, tal com assenyala Maria Neira, directora del Departament de Salut Pública i de l'Ambient de l'OMS: “L'obesitat és una de les crisis de salut pública més importants que estem patint, és important entendre que té a veure amb tots els desafiaments que estem tenint a nivell global (crisi climàtica, contaminació, transició a uns sistemes de producció més sostenibles). Si ataquem tot això des de la base, podem reduir l'alta taxa d'obesitat infantil”.

En aquest context, el moviment social “Alimentant el Canvi” impulsat per Danone, neix amb l'objectiu de promoure propostes de canvi de comportament cap a una alimentació millor per tenir un impacte positiu des de la infància. Sota el paraigua d'aquest moviment, diverses empreses i institucions es van unir a l'esdeveniment d'alimentar el canvi per parlar sobre els principals reptes entorn de l'alimentació infantil i com, entre tots els actors del sistema, és possible construir un model d'alimentació saludable per a les noves generacions.

“Fa 100 anys que abanderem el iogurt com a icona de salut. A Danone la innovació ha estat un element diferencial des dels nostres inicis i la posem al servei de les famílies mitjançant una escolta activa i constant de les seves necessitats”. Laia Mas - Directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Danone Iberia.

Danone treballa de manera constant en la revisió i la millora progressiva dels perfils nutricionals dels seus productes. Per això, la companyia inverteix cada any més de 5 milions d'euros en R+D per desenvolupar fórmules noves i millors. D'aquesta manera, actualment, el 90% del portafolis de Danone a Espanya correspon a productes saludables de consum diari, prop del 50% de les referències disponibles al mercat són sense sucres afegits i, 1 de cada 5, són de iogurt natural ( llet, ferments i res més), segment en creixement pel qual aposta la companyia.