MónNatura Pirineus, l'equipament que la Fundació Catalunya La Pedrera té a les planes de Son, a les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà), estrena aquest mes d'agost una nova activitat interactiva i autoguiada per descobrir la fauna, flora i paisatge dels Pirineus. Sota el nom de 'El camí del gat salvatge', i amb l'ajuda d'un mapa i una aplicació mòbil, els visitants seguiran les petjades del gat salvatge. Descobriran deu punts d'interpretació que ajudaran a conèixer el paisatge de les planes de Son, altres animals que hi viuen com ara els talpons i les formigues, la vegetació de l'alta muntanya i algunes curiositats. Més de 200.000 persones han passat per MónNatura Pirineus des de la seva obertura l'any 2002.

Durant l'activitat es plantejarà als participants alguns reptes que hauran de superar per seguir el camí del gat salvatge. A través de l'aplicació mòbil, es podrà contemplar 'allò que no es veu' i experimentar la natura amb tots els sentits. La nova activitat estarà disponible tots els dies, de manera que els visitants de MónNatura Pirineus la podran fer en qualsevol moment. 'El camí del gat salvatge' es porta a terme als voltants de MónNatura i té una durada aproximada de dues hores, que és el que es tarda en fer els dos quilòmetres que té l'activitat. La nova visita té un preu molt atractiu i únic de 12 euros per a tot el nucli familiar. L'objectiu és arribar al màxim de nombre de persones possibles, tot donant a conèixer les característiques dels Pirineus. La visita es podrà fer en català, castellà i anglès, ja que l'aplicació està disponible en els tres idiomes. MónNatura Pirineus es consolida com l'equipament de referència per conèixer els Pirineus. Des de la seva obertura l'any 2002, han passat pel centre més de 200.000 persones que han gaudit dels tallers, activitats i de les estades programades. Aquestes activitats s'emmarquen en una tasca d'educació ambiental permanent que realitza el centre de la Fundació Catalunya La Padrera. Es treballa en la recuperació de la fauna salvatge autòctona, la cultura de la sostenibilitat i la sensibilització mediambiental. Destaquen d'aquests 20 anys de MónNatura Pirineus el descobriment d'una estrella, el programa reintroducció del trencalòs a Europa o el naixement del primer linx del Pirineu català al propi centre de fauna.