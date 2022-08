Dos ciclistes han mort i dos més han resultat ferits en ser envestits per un cotxe a la C-243c a Castellbisbal, a l'altura de l'estació de tren de FGC de Martorell-Vila. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís del sinistre s'ha rebut a les 10.47 i ha passat al punt quilomètric 0,5, on el vehicle ha xocat contra un grup de nou ciclistes i després ha fugit. Fins al lloc s'han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, cinc ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra. Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat i la C-243c es manté tallada per facilitar les feines dels cossos d'emergències.

Un dels ciclistes que havia resultat ferit de gravetat en l'accident i que havia estat traslladat a un centre hospitalari ha mort hores després del sinistre. Amb aquestes dues víctimes, són 111 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària catalana.