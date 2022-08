Avui, dia 31 d’agost, es tanquen les candidatures al premi Poble de l’Any. Es tracta d’una distinció que Prensa Ibérica, juntament amb El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà, organitza per primera vegada per visibilitzar, cuidar i impulsar els pobles catalans i els seus entorns rurals i marítims.

Entre el 15 de juny i el 31 d’agost, fins a 33 pobles catalans han presentat la seva candidatura a aquests premis, que distingeixen entre quatre àmbits d’actuació: agricultura, desenvolupament tecnològic i digital, marítim –categoria dedicada als pobles ubicats al litoral– i cultura. Els municipis han pogut presentar-se a un màxim de dues categories. Com a part del compromís social del grup Prensa Ibérica, aquesta iniciativa té com a principal objectiu visibilitzar i combatre les problemàtiques que hi ha entorn de la despoblació i la falta d’infraestructures als pobles de tot el territori català.

Per això, juntament amb les seves capçaleres a Catalunya –El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà–, Prensa Ibérica vol premiar totes aquelles activitats i projectes que fomentin el desenvolupament en els àmbits de l’agricultura, la pesca, la cultura i el creixement tecnològic i digital. Amb aquest mateix propòsit, Chocolates Torras, Tallers Ballús de Toyota, Endesa, Cafès Pont, Bonpreu Esclat i l’Ajuntament de Manresa s’afegeixen a aquesta iniciativa com a patrocinadors de Poble de l’Any, una mesura cada vegada més necessària en el context demogràfic actual.

Primera selecció

Demà comença la segona fase del premi, en la qual un jurat qualificat seleccionara entre tres i cinc finalistes per categoria, considerant els mèrits presentats en cada candidatura. Està format per Albert Sáez, director d’'El Periódico'; Marc Marcè, director de 'Regió 7'; Josep Callol, director de 'Diari de Girona'; Santi Coll, director d’'Empordà', i representants de les institucions i empreses patrocinadores del guardó. L’última fase del guardó començarà el 3 de setembre, quan els lectors dels diaris participants jugaran un paper decisiu.

A través d’una descripció dels mèrits dels llocs finalistes, seran els encarregats d’escollir els guanyadors a través de la pàgina web www.millorpoble.cat. El procés de votació finalitzarà el 22 de setembre. Una vegada seleccionats els guanyadors, el 27 de setembre tindrà lloc la gala d’entrega dels premis Poble de l’Any. Aquesta celebració es portarà a terme al Teatre Kursaal de Manresa i acollirà autoritats i representants dels pobles finalistes i comptarà amb la cobertura mediàtica dels mitjans del grup Prensa Ibérica. Els premis que es concediran són: Poble Agrícola de l’Any 2022, Poble Marítim de l’Any 2022, Poble Tecnològic de l’Any 2022 i Poble Cultural de l’Any 2022.

Èxit de convocatòria, amb 33 pobles

Agricultura

Castellar de la Ribera (Lleida)

Batea (Tarragona)

Calaf (Barcelona)

Josa i Tuixent (Lleida)

Guimerà (Lleida)

Savallà del Comtat (Tarragona)

Peralada (Girona)

Alcarràs (Lleida)

Artés (Barcelona)

Marítim

Sant Pol de Mar (Barcelona)

Palamós (Girona)

Creixell (Tarragona)

Pineda de Mar (Barcelona)

Tossa de Mar (Girona)

L’Escala (Girona)

Sitges (Barcelona)

Cultural

Gironella (Barcelona)

Calonge i Sant Antoni (Girona)

Mura (Barcelona)

Batea (Tarragona)

la Galera (Tarragona)

Sallent (Barcelona)

Calaf (Barcelona)

Penelles (Lleida)

Solsona (Lleida)

Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Arbúcies (Girona)

Josa i Tuixent (Lleida)

Planoles (Girona)

Creixell (Tarragona)

Cardona (Barcelona)

Avià (Barcelona)

L’Escala (Girona)

Peralada (Girona)

Sitges (Barcelona)

Borredà (Girona)

Móra la Nova (Tarragona)

Tecnològic

El Papiol (Barcelona)

Avià (Barcelona)

Guimerà (Lleida)

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Vilablareix (Girona)

Móra la Nova (Tarragona)

Una problemàtica comuna

A més a més de Catalunya, aquests premis concedits per Prensa Ibérica reconeixen pobles de l’Aragó, Astúries, les Balears, les Canàries, el País Valencià, Còrdova, Galícia, Regió de Múrcia, Màlaga i Zamora, amb gales organitzades pels mitjans que el grup editorial té en aquestes comunitats autònomes. Els premis Poble de l’Any adquireixen especial rellevància en el context actual, en el marc de la problemàtica de la despoblació, el dèficit d’infraestructures en determinats llocs i les condicions que pateixen les poblacions més petites de tot el territori espanyol.