El multimilionari Yvon Chouinard, fundador de la marca de roba esportiva 'Patagonia', ha anunciat que dona tota la seva fortuna per lluitar contra la crisi climàtica i protegir el patrimoni natural. Segons ha explicat el mateix Chouinards, en una entrevista exclusiva concedida al diari 'New York Times', la decisió de "renunciar a la seva fortuna familiar" es deu al seu "menyspreu a les normes comercials" i al seu "amor pel medi ambient".

"Esperem que això influeixi en una nova forma de capitalisme que no acabi amb uns quants rics i un munt de pobres", ha declarat Chouinard, de 83 anys, en una entrevista exclusiva amb el diari estatunidenc. En aquesta línia, el fundador de 'Patagonia' ha anunciat que el seu objectiu és "regalar la màxima quantitat de diners" a les persones, projectes i activitats que treballin activament per "salvar el planeta".

Donació d'accions

De portes enfora, la marca 'Patagonia' continuarà funcionant com fins ara. L'empresa téxtil, valorada en 3.000 milions de dòlars, continuarà venent jaquetes i pantalons d'esquí a les seves botigues físiques i plataformes en línia. Però, a diferència del que passava fins ara, l'empresa ja no estarà en mans de la família Chouinard.

Esperem que això influeixi en una nova forma de capitalisme que no acabi amb uns quants rics i un munt de pobres

El mes d'agost passat, d'una banda, la família va lliurar totes les accions amb dret a vot de la companyia (equivalent a un 2% del total) a una organització sense ànim de lucre batejada com ‘Patagonia Purpose Trust’. D'altra banda, els Chouinard també van donar el 98% de les accions restants a una organització sense ànim de lucre, la ‘Holdfast Collective’. A partir d'aquesta fórmula, segons expliquen els responsables de l'operació al diari estatunidenc, l'empresa pot continuar prosperant i al seu torn destinar els beneficis a la causa climàtica.

De mitjana, s'estima que aquesta marca de roba esportiva, especialitzada en material d'esquí i esports de muntanya, suma uns 100 milions de dòlars anuals. Segons han matisat els fundadors de 'Patagonia', la família Chouinard no ha rebut beneficis fiscals per aquesta donació. La decisió, tal com recalca el mateix Yvon en la seva entrevista al 'New York Times', ha estat per "amor al planeta".