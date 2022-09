Maite Casademunt, presidenta i directora creativa de LOLA CASADEMUNT, firma de moda i accessoris per a la dona, ha sigut elegida guanyadora nacional de la sisena edició del premi Dona Empresària CaixaBank, que cada any reconeix el talent i l’excel·lència professional d’empresàries a Espanya. El jurat dels premis ha elegit d’entre les 14 guanyadores territorials la directiva catalana per la seva destacada trajectòria professional, que ha portat a posicionar LOLA CASADEMUNT com una empresa líder en el sector de la moda a Espanya. El jurat també ha tingut en compte el ferm compromís de Maite Casademunt amb la responsabilitat corporativa i la sostenibilitat.

La directiva va idear el programa d’RSC de l’empresa, LOLA LOVES LIFE, focalitzat en la lluita contra el càncer de pit, la lluita contra la soledat de les persones grans, el suport a famílies en risc d’exclusió social i persones vulnerables com els afectats pel conflicte ucraïnès. En l’àmbit de la sostenibilitat, l’empresa registra un 35% de producció en proximitat, i s’ha fixat com a objectiu que el 2025 totes les col·leccions siguin 100% sostenibles. Per a la directiva guardonada, «és un orgull rebre aquest guardó, un reconeixement a la feina que durant els últims anys estem portant a terme a LOLA CASADEMUNT, una firma que va fundar la meva mare fa més de 40 anys i que avui està vivint un moment molt dolç amb la consecució de tots els seus somnis, gràcies a l’entrada en l’accionariat del meu marit, Fernando Espona, i del compromís i gran treball de tots els equips». Wengage, el compromís de CaixaBank amb la igualtat El premi Dona Empresària CaixaBank s’inscriu en el programa Wengage de l’entitat, un projecte transversal basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d’oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. ELS PREMIS IWEC Maite Casademunt, com a guanyadora del premi Dona Empresària CaixaBank 2022, serà una de les empresàries espanyoles guardonades en els premis internacionals IWEC Awards 2022, que s’entregaran durant la conferència International Women’s Entrepreneurial Challenge, que se celebraran aquest any a Madrid entre el 13 i el 15 de novembre. La International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), amb seu a Nova York, és una xarxa mundial d’empresàries líders en el seu sector, que sustenten la propietat de les companyies i que cooperen a nivell global a través de les cambres de comerç i organitzacions empresarials amb l’objectiu de connectar i desenvolupar el lideratge femení. Cada any, en el marc de la seva Conferència Anual s’entreguen els premis IWEC a fi de reconèixer i recolzar les dones empresàries de tot el món. Des de la seva constitució el 2007, IWEC ha premiat 460 empresàries amb presència en 47 països. Les companyies liderades per aquestes empresàries generen més de 295.000 llocs de treball i presenten una facturació superior als 41.000 milions de dòlars.