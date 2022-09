Tot i que fa dècades que existeixen al mercat, els tractaments d’ortodòncia fets amb alineadors o aparells invisibles s’han posat de moda fins al punt que hi ha pacients que creuen que l’ortodòncia invisible és la solució estètica i funcional definitiva per a tothom.

Davant dels diversos eslògans i reclams publicitaris, els ortodontistes de l’Institut d’Odontologia Maxil·lofacial Avançada (IOMA) de la Clínica Sant Josep volen donar respostes sobre les preguntes que genera el tractament de l’ortodòncia invisible, ja que es considera més higiènic i estètic i, fins i tot, se’n parla que es pot obtenir resultats amb una durada inferior que els bràquets tradicionals i que es pot fer el seguiment del tractament “des de casa”.

Però, què hi ha de cert en totes aquestes afirmacions?

Qui pot col·locar-se alineadors transparents?

El tractament d’ortodòncia invisible es col·loca en aquelles persones que volen corregir les alteracions del moviment de les dents i dels maxil·lars amb unes fèrules o alineadors transparents. Aquests aparells es van canviant i modificant seguint una pauta feta per l’ortodontista fins a arribar al final del tractament.

Tot i que fa molts anys que existeixen els alineadors transparents, el cert és que l’avenç de la tecnologia ha permès atendre cada vegada més pacients amb aquest tipus d’ortodòncia que, a priori, és més estètica que els bràquets tradicionals. Tot i això, aquesta tècnica encara no permet fer tots els tipus de correccions.

La Dra. Roser Padró, ortodontista de l’IOMA de la Clínica Sant Josep, detalla que “hi ha pacients que han de combinar els alineadors transparents amb bràquets tradicionals o n’hi ha que, directament, no poden utilitzar aquests aparells d’ortodòncia invisible si volen obtenir un resultat òptim i perdurable”. El Dr. Shum Prats, també ortodontista a l’IOMA de la Clínica Sant Josep, afegeix que “ha de ser el professional qui valori quin tipus de material és l’òptim per a satisfer les necessitats dels pacients”.

"El resultat final no depèn de l’aparell o alineador escollit, sinó del professional que fa l’estudi previ, la planificació i el control del tractament"

Quines són les principals diferències amb els bràquets tradicionals?

Els alineadors transparents, encara que no són totalment invisibles, són més estètics que els bràquets tradicionals. Precisament, són cada vegada més les persones que volen aquest tipus de tractament per ser aparells discrets i que passen desapercebuts.

Una altra diferència destacable és que els alineadors transparents es poden treure i posar fàcilment tot i que es recomana treure-se’ls només per menjar, rentar-se les dents i per beure tot el que no sigui aigua. També es consideren més higiènics, per ser més fàcils de netejar en profunditat que els bràquets tradicionals, i són menys molests a l’hora de col·locar i remoure, ja que els bràquets s’adhereixen a les dents.

Quin és el seguiment del tractament de l’ortodòncia invisible?

Una altra de les preguntes que tenen els pacients és si el seguiment del tractament es pot fer fàcilment a distància, sense haver d’anar a consultes periòdiques. Es dona el cas que ja existeixen alguns pacients que han tingut problemes dentals, d’oclusió o funcionals per un ús dels aparells transparents incorrecte o sense una supervisió programada per part d’ortodontistes.

Per aquest motiu, els professionals de l’IOMA de la Clínica Sant Josep veuen imprescindible fer un estudi previ individualitzat de cada pacient i continuar amb un seguiment periòdic a la consulta dental per poder valorar en quina fase s’està del tractament. Com remarca la Dra. Padró, “el resultat final no depèn de l’aparell o alineador utilitzat, sinó del professional que fa l’estudi previ, la planificació i el control del tractament”.

Un tractament d’ortodòncia exitós va més enllà de col·locar adequadament les peces dentals mal posicionades. Com comenta l’equip d’ortodontistes, s’han de prevenir i corregir les alteracions de les dents, mantenint l’equilibri de l’articulació per tal d’assegurar un bon funcionament de la masticació de cada persona.

Els alineadors transparents són una bona eina per corregir la mala posició de les dents, però s’han d’acompanyar d’un bon diagnòstic i, el que és més important, continuar amb les visites programades amb els professionals que puguin intervenir durant el tractament, ja que són imprescindibles per garantir un resultat perdurable.