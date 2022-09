Reconèixer la tasca d'aquelles persones i organitzacions que dediquen el seu temps i esforç a aconseguir un món millor, més just i igualitari és un exemple per a la societat. És l'objectiu de la nova edició dels Premis Socials de la Fundació MAPFRE, que premien les persones i institucions que han realitzat actuacions destacades en benefici de la societat en els àmbits científic, cultural i social. La dotació global dels premis és de 120.000 euros (4 premis de 30.000 euros cadascun) i el seu lliurament es realitzarà el dijous, 6 d'octubre, en un acte que serà presidit per S. M. la Reina Sofía i que se celebrarà al Casino de Madrid. En l'edició d'enguany s'han rebut un total de 1.432 candidatures, un 17% més que l'any anterior, procedents principalment d'Europa, els Estats Units i Iberoamèrica. De totes elles, han resultat premiades les següents:

Carolina Herrera: Premi A Tota una Vida Professional José Manuel Martínez Martínez

El jurat ha premiat la trajectòria professional i humana de Carolina Herrera (Caracas, 1939), empresària i dissenyadora de moda de reconeixement mundial, que va fundar la seva pròpia firma de moda a Nova York el 1981, a l'edat de 42 anys. La seva marca, a través de la moda i els complements, les fragàncies i el maquillatge, ocupa un dels llocs més rellevants del luxe mundial, amb presència en més de 140 països.

La marca Carolina Herrera ha col·laborat i col·labora amb entitats que posen el focus en la lluita contra la malnutrició o el càncer, com la Fundació Aladina, i que promouen el benestar de la infància i l'empoderament de la dona, principalment a través de la formació. Entre les seves activitats, destaca el seu suport incansable a la lluita i prevenció del càncer de mama i el seu compromís amb el desenvolupament de la dona, àmbits que li han portat a col·laborar amb associacions, com Dress for Success, als EUA, o la Fundació Ared i la Fundació Quiero Trabajo, a Espanya. Durant la pandèmia, i en col·laboració amb la Creu Roja i Media Luna Roja, la firma va posar en marxa la iniciativa Carolina Herrera Heart for Hope, a través de la qual va recaptar 7 milions de dòlars per a material mèdic i suport psicològic a comunitats afectades en països de tot el món.

Fundació Integra: Premi a la Millor Entitat per la seva Trajectòria Social

El jurat ha triat a aquesta entitat, amb més de 20 anys de trajectòria, pel seu compromís amb la inclusió social i amb la creació de segones oportunitats, i per la seva entrega a l'hora d'ajudar a persones en situació d'exclusió social severa i persones amb discapacitat perquè reprenguin les regnes de la seva vida a través de la integració laboral.

L'objectiu d'aquesta institució, que fins avui ha proporcionat feina a més de 19.500 persones (el 70% dones), és intentar que totes aquestes persones aconsegueixin la seva plenitud gràcies a una ocupació digna que els permeti recuperar la seva independència, la seva autoestima i el seu sentit d'utilitat. Aquest repte l'aconsegueix mitjançant entre les empreses i entitats socials, de manera que, no tan sols aconsegueix la inserció laboral, sinó una integració real a la societat.

Tren medicalitzat a Ucraïna, de Metges Sense Fronteres: Millor Projecte o Iniciativa pel seu Impacte Social

Metges Sense Fronteres va posar en marxa aquest projecte a lfinals del mes de març, poc temps després que esclatés la guerra a Ucraïna. L'associació, que l'any passat va complir mig segle d'història, va buscar una solució amb la qual brindar atenció mèdica als ferits que arribaven a hospitals i centres de salut de les zones més pròximes als combats i que estaven al límit de les seves capacitats. Per això, i en col·laboració els Ferrocarrils Nacionals d'Ucraïna i el Ministeri de Salut del país, van posar en marxa un tren medicalitzat que va permetre traslladar a pacients des dels hospitals ucraïnesos saturats a zones pròximes al capdavant de centres hospitalaris de l'oest, més allunyats i amb més capacitat, on poden rebre l'atenció que necessiten i es recuperen al costat de les seves famílies.

Des de la seva posada en marxa, el tren ha fet 53 viatges i ha traslladat 1.468 pacients i 78 menors orfes evacuats d'un orfenat.

Bodega Matarromera: Millor Iniciativa en el Sector Agropecuari

El jurat d'aquest guardó, que té caràcter biennal i que també està dotat amb 30.000 euros, ha reconegut el compromís amb el territori, la innovació i la sostenibilitat de l'empresa Bodega Matarromera, amb més de 30 anys de trajectòria i una referència dins del panorama vitivinícola nacional i internacional.

Present en sis Denominacions d'Origen (Rueda, Ribera del Duero, Cigales, Toro, Rioja i Ribeiro) a través dels seus 10 cellers, Matarromera és líder en R+D+i i aposta pel respecte al medi ambient a través de la construcció d'instal·lacions ecoeficients, agricultura ecològica, gestió dels residus i de l'aigua i ús d'energies netes i renovables. Destaca, a més, per promoure projectes de recerca que els permeten elaborar productes cada dia més naturals i saludables, com WIN, un vi sense alcohol elaborat al Celler Win, a Valbuena de Duero, així com compromís amb l'entorn rural, compten amb més de 100 empleats, i amb la igualtat d'oportunitats i no discriminació de persones.