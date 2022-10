Estar de vacances, fer turisme i fins i tot gaudir del bon temps no només és cosa de l'estiu. A la tardor també ens agrada aprofitar el temps i conèixer nous llocs de la nostra geografia. Aquí et deixem una guia de possibles destinacions i els millors allotjaments per pernoctar gràcies als hotels Hesperia, ara amb un 25% de descompte per als lectors de Prensa Ibérica.

Saragossa, molt per descobrir

Saragossa és la cinquena ciutat més poblada d'Espanya i, com cada octubre, aquest mes viu el seu moment gran amb les seves famosíssimes festes del Pilar, amb concerts i recitals, cercaviles de gegants i capgrossos, focs artificials i processons. El dia gran, 12 d'octubre, es fa l'ofrena de flors i milers de saragossans amb els seus vestits regionals s'acosten fins a l'estructura exposada al costat de la Basílica per lliurar rams de flors a la Mare de Déu del Pilar.

La Basílica del Pilar és el símbol de la ciutat i el lloc més emblemàtic. Aquesta imponent església barroca està dividida en tres naus i compta amb un bonic retaule i frescos de Goya.

La cèlebre plaça del Pilar acull algun dels principals monuments de la ciutat. A més de la Basílica, la Seu o Catedral del Salvador, un espectacular edifici que barreja una façana barroca d'estil clàssic, la Casa y Arco del Deán i un campanar barroc del segle XII. També l'Ajuntament, la Llotja, el Museu Goya i l'original Fuente de la Hispanidad.

Molt més que les festes del Pilar

Més enllà de les seves festes tradicionals, la ciutat ofereix racons per descobrir. En ple centre de la ciutat, Hesperia Zaragoza és un allotjament còmode i tranquil, l'hotel ideal per a escapades de cap de setmana.

El Pont de Pedra ofereix unes espectaculars vistes de la Basílica cap al tard i connecta el carrer Don Jaime I, a escassos metres de la plaça del Pilar, amb el barri de l’Arraval.

L'herència romana de la ciutat es deixa veure a les ruïnes de l'antic Teatre de Caesaraugusta, que tenia capacitat per a 6.000 espectadors i les restes (uns 80 m dels més de 300 que tenia) que encara es conserven de la Muralla romana.

Per a les tapes, no hi ha res millor que perdre's pels carrerons del casc històric fins a arribar a El Tubo i posar-se les botes amb bon vi i una ruta que inclogui les de verdures i borratja, croquetes, arengades picants, sardines a la planxa, o el pollastre al chilindrón.

Bilbao, la transformació d'una ciutat viva

Bilbao és avui una ciutat moderna amb una gran oferta cultural i d'oci, que, tanmateix, no ha perdut la seva essència de sempre. El millor exemple de la seva transformació recent és el Guggenheim, museu d'arquitectura avantguardista inaugurat el 1997 i que ja s'ha convertit en la icona de la ciutat. El Guggenheim acull a l’interior una important col·lecció d'obres d'art, però l’exterior és igualment famós i s'hi poden trobar creacions com ‘Puppy’, una escultura gegant que representa un gos cobert per flors.

Si busques allotjar-te en una zona residencial tranquil·la però ben ubicada, et recomanem Hesperia Bilbao, un hotel d'arquitectura singular i disseny modern situat al costat de la ria, davant del Guggenheim.

I és que la Ria de Bilbao és l'eix al voltant del qual s'articula tota la ciutat, al llarg de la qual es poden trobar altres llocs de referència com el Mercat de la Ribera. Amb més de 10.000 metres quadrats, és el mercat cobert més gran d'Europa amb més de 180 comerços.

El Casco Viejo de Bilbao, tradició i pintxos

Las Siete Calles són vies empedrades i estretes que s'entrecreuen entre si i donen lloc al Casco Viejo de Bilbao. Passejant-hi, podràs descobrir la veritable essència de la ciutat, asseure't en una terrassa a la Plaza Nueva i assaborir algun dels deliciosos pintxos que tan merescuda fama han donat a la gastronomia basca.

La Catedral de Santiago, el Museu Basc o el preciós Teatre Arriaga són altres de les visites que no t’hauries de perdre. Si el que t’agraden són les altures, Bilbao compta amb vuit miradors des d’on gaudir d'unes vistes fantàstiques de la ciutat. Et recomanem el que està al Monte Artxanda, al qual pots pujar cap al tard utilitzant el funicular que des del 1915 connecta Bilbao amb el cim de la muntanya en només 3 minuts.

Còrdova, la barreja de cultures que atrapa

Còrdova és una de les ciutats més enlluernadores de tot Espanya. La presència al llarg dels segles de les cultures romana, àrab, jueva i cristiana hi han deixat una empremta profunda i fan que visitar aquesta ciutat sigui una autèntica delícia.

El call és la zona més antiga de la ciutat, (la comunitat jueva va estar aquí des del segle X fins que els Reis Catòlics els van expulsar el 1492). Passejant sense rumb pels seus carrerons estrets i sinuosos acabaràs topant amb la Sinagoga de Còrdova, la casa Andalusí o la Calleja de Las Flores, flanquejada per edificis de parets blanques i preciosos balcons plens de flors i testos. Al carrer San Basilio es troben els patis cordovesos més bonics i famosos de tota la ciutat.

La coneguda plaça de la Corredera és rectangular i porxada a l'estil castellà, l'única d'aquest tipus a Andalusia. Aquest és el lloc perfecte per anar a prendre tapes i assaborir en una de les tavernes dels seus porxos salmorejo, flamenquins, albergínies fregides amb mel, cua de toro i altres delícies de la gastronomia cordovesa.

Despertar-se amb vistes a la Mesquita de Còrdova

Despertar-se amb impressionants vistes a la Mesquita o gaudir de terrassa i piscina són només algun dels molts serveis que ofereix Hesperia Córdoba, la millor opció per allotjar-se a la ciutat.

A més de contemplar la bellesa de la Mesquita, és clar, et recomanem que t'acostis a visitar aquest emblemàtic monument, orientat al sud en lloc de mirar a la Meca, com sol ser habitual en la majoria de temples religiosos àrabs. Construïda en diverses fases, en aquesta Mesquita-Catedral es fonen els estils gòtic, barroc, renaixentista i mudèjar, donant lloc a un monument únic al món. Destaca el Patio de los Naranjos envoltat d'arbres i fonts i la bellesa de la ‘maqsura’, l'estança reservada al Califa per pregar.

Entre altres propostes aconsellables, hi ha la de visitar l'Alcázar de los Reyes Cristianos, fortalesa en què els Reis Catòlics van passar diversos anys mentre dirigien la campanya contra el Regne de Granada i passejar pels seus jardins d'inspiració mudèjar. Recórrer els 331 metres del Pont Romà (durant segles l'única entrada a la ciutat des del sud). O pujar a la Torre de la Calahorra i gaudir d´una preciosa perspectiva de la ciutat des de dalt.

Com a colofó a l’estada a la ciutat andalusa, et suggerim que no deixis de visitar Medina Azahara, impressionants ruïnes de la ciutat que va ser nucli de poder del Califat de Còrdova. Declarat Patrimoni de la Humanitat l'any 2018, va ser ordenada la seva construcció a finals del segle IX per Abderraman II com a homenatge a la dona que estimava.

Madrid, la ciutat inesgotable

Madrid és una ciutat única, amb una oferta cultural, museística i gastronòmica inigualable i multitud de plans possibles.

A la Puerta del Sol hi ha el quilòmetre zero d'Espanya, que marca el punt central de tot el país i la famosa estàtua d’El Oso y el Madroño, símbol indiscutible de la ciutat. Tanta o més fama que ells tenen el mític cartell de Tío Pepe i la Torre del Reloj de la Casa de Correos, lloc des d’on s'emeten les campanades de cap d'any des del 1962. Sempre concorreguda, podràs aprofitar aquesta visita tardorenca per conèixer la Puerta el Sol sense les multituds que la copen cada any per Nadal.

A pocs metres d'allà, la Plaza Mayor, presidida per la Casa de la Panadería i l'estàtua eqüestre de Felip III.

Amb més de 200.000 metres quadrats i 3.400 habitacions, el Palacio Real de Madrid és tres vegades més gran que Buckingham Palace i que el Palau de Versalles. Els jardins de Sabatini i els del Campo del Moro que l'envolten garanteixen una visita plena d'encant i d'història.

La Gran Vía és, sens dubte, el carrer més animat i emblemàtic de la ciutat, ple de comerços, cinemes i teatres que el converteixen en “el Broadway espanyol”. El Barrio de las Letras, on van viure Cervantes o Quevedo, la moderna Malasaña, la castissa La Latina o el multicultural Lavapiés són altres zones insignes de la ciutat que val la pena explorar.

Una visita indispensable per als amants de l'art i la cultura es troba a “El Triángulo del Arte”, que alberga les tres millors pinacoteques de Madrid, el Museu Reina Sofía, el Thyssen i el Museu del Prado. Aquest darrer és un dels més visitats del món i posseeix la col·lecció d'obres més gran de Goya, Velázquez o El Greco.

Una de les passejades imprescindibles per conèixer Madrid s’ha de fer per El Retiro. En aquest famós parc es pot llogar una barca a l’estany o visitar el seu Palacio de Cristal, que inclou exposicions temporals. Et recomanem entrar per la porta principal del parc, a tocar de La Puerta de Alcalá, una de les cinc antigues portes reials que donaven accés a la ciutat de Madrid.

Els millors hotels per dormir a Madrid

Davant de tanta oferta per visitar, hauràs de descansar en algun lloc. Et proposem l'elegant i sofisticat hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid. Situat en plena Castellana, compta amb serveis i instal·lacions cinc estrelles i una exquisida gastronomia (el relaxant bar Mery Bárbola i la millor cuina de mercat al restaurant La Manzana, així com els reconeguts restaurants del xef Dani García, Leña i Smoked Room).

Si ho prefereixes, també et pots allotjar en un dels 22 apartaments de disseny totalment equipats de Hyatt Regency Madrid Residences, un dúplex amb una esplèndida terrassa amb vistes al Paseo de la Castellana.

Múrcia, la ciutat acollidora

La icona d'aquesta ciutat “bona, bonica i barata” és la seva catedral, joia del gòtic que va patir al llarg dels segles afegits del barroc, el renaixement i el neoclàssic. La Catedral de Múrcia està construïda sobre una antiga mesquita musulmana i la zona més antiga n'és el claustre, del segle XIV.

Altres monuments de la ciutat que hauries de conèixer són el Museu de Santa Clara, convent visitable en un 80%, ja que encara està habitat per sis germanes clarisses de clausura, el Teatre Romea, amb la façana neoclàssica i l’acurada i abundant programació o el pont de Los Peligros sobre el riu Segura, construït en pedra el 1742 que compta amb un petit templet i una campana per avisar de les riuades.

Dormir al cor de Múrcia

La zona comercial i el centre neuràlgic de la ciutat s'ubiquen al voltant de la plaça de Las Flores, una zona plena de terrasses, bars i restaurants per gaudir de les tardes i degustar amanides de tomàquet i altres productes de l'horta murciana, moixames , ‘zarangollos’ o la tapa murciana per antonomàsia, la marinera (ensalada amb una anxova).

El modern Hesperia Murcia Centro disposa de les habitacions més ben ubicades de la ciutat al costat de la plaça de Las Flores, especialment recomanada per a parelles i famílies.

Sevilla, art i tarongina

Sevilla és una ciutat bonica i càlida per visitar amb calma i gaudir de cadascun dels seus racons i monuments. Amb 11.520 m2, la Catedral de Sevilla és el temple religiós més gran d´Espanya i el tercer del món cristià. La seva construcció es va iniciar al segle XV sobre les restes de l'antiga Mesquita àrab, per això encara conserva de l’herència islàmica amb el Patio de los Naranjos i una de les seves icones més famoses, la Giralda, de 100 metres d'alçada i coronada pel Giraldillo, una estàtua de bronze en forma de penell.

El Real Alcázar és un magnífic conjunt palatí amb edificis de diversos estils arquitectònics units per preciosos jardins. Declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1986, la seva construcció va començar al segle IX amb l'objectiu de dotar la ciutat d'edificis defensius davant la invasió normanda.

Un dels símbols de Sevilla és el riu Guadalquivir, que divideix la ciutat en dos. A la seva riba, hi trobem una altra de les seves icones més famoses, la Torre del Oro, amb els 36 metres d'alçada i la planta dodecagonal.

També per veure des de les altures, però des d'un lloc molt més modern (es van construir el 2011), les Setas de Sevilla a la plaça de La Encarnación, que compten amb una passarel·la-mirador que ofereix unes de les millors vistes de la ciutat.

Allotjament urbà city breaks

Coneguda com a ‘city breaks’, aquesta forma de turisme busca escurçar els quilòmetres de desplaçament i l'estada. Especialitzada en això, Hesperia Sevilla és un hotel que busca oferir una experiència còmoda i relaxada als seus clients. Una aposta pel benestar que et garanteix relax i tranquil·litat durant els dies que visitis la capital sevillana.

No gaire lluny d'allà, hi ha el lloc ideal per desconnectar envoltat d'espais verds i un gran nombre d'espècies vegetals, El Parque de María Luisa i una de les places més boniques i particulars del país, la plaça d'Espanya, amb la seva famosa forma semielíptica que simbolitza l'abraçada d'Espanya als antics territoris americans.

Tampoc pots marxar de Sevilla sense conèixer el barri que més i millor simbolitza l'essència de la ciutat, Triana. Passejar pels seus colorits carrers, descobrir el carreró de La Inquisición, prendre alguna cosa als molts bars i restaurants del carrer Betis o visitar el seu famós mercat per degustar la versió més castissa de tot Sevilla són coses que no es poden deixar perdre.

La Corunya, encant gallec

El port de la Corunya és un dels llocs més característics d'aquesta ciutat pesquera, així com el Casino i els famosos edificis de vidre a la zona de la Marina. Conegut pels seus vistosos fanals de vermell intens i els seus quatre esmalts, els 14 km del passeig Marítim constitueixen una de les passejades més agradables que es poden fer per la ciutat.

Et recomanem iniciar el recorregut des del Castell de San Antón (presó en el passat i avui convertit en museu arqueològic) travessar la platja de Riazor amb la seva característica forma de petxina i finalitzar al Parque Escultórico de la Torre de Hércules, un espectacular museu a l’aire lliure amb obres d´artistes del segle XX.

Situada sobre un turó, la Torre de Hércules és l'únic far romà del món que segueix dret i el més antic en funcionament. Un lloc impressionant amb vistes espectaculars que va ser declarat Patrimoni de la Humanitat el 2009.

On es pot dormir a la Corunya?

Hesperia A Coruña és un hotel urbà localitzat al costat de la plaça María Pita, al centre de la ciutat, que acull l'ajuntament, la modernista Casa Rey i el monument en honor a María Pita, heroïna de la Corunya. La ubicació de l'hotel i les seves lluminoses habitacions et permetran gaudir d'unes estupendes vistes de la Ciudad Vieja, el nucli antic de la ciutat. Et recomanem allotjar-te en aquest cèntric hotel perquè puguis gaudir de l'autèntic ambient de la ciutat i tenir a mà els animats bars i terrasses de la Corunya, on gaudir del millor marisc i peix.

El museu dedicat a l'escriptora Emilia Pardo Bazán (i seu de la Reial Acadèmia Gallega), el Monte San Pedro, des d'on es contemplen unes vistes espectaculars de la ciutat, o el parc elevat de Santa Margarita, l'òpera i el planetari són altres llocs recomanables a l'hora de visitar aquesta ciutat portuària.

Vigo, la ciutat amb olor de mar

L'olor de marisc fresc i de mar que impregna tota la ciutat es fa més evident al mercat d'A Pedra. Passejar-hi un matí garanteix descobrir les millors ofertes de peix fresc, vi i marisc, especialment ostres (que obren allà mateix i venen al moment).

Gran part de la vida de Vigo es fa al voltant del seu port pesquer, d'època romana, i avui dia un dels més grans del món. Passejant pel port esportiu, criden l'atenció les seves nombroses escultures, la més famosa la dedicada a Julio Verne, escriptor que va dedicar un capítol a “La Badia de Vigo” a la seva novel·la ‘20.000 llegües de viatge submarí’.

Bouzas és una visita imprescindible de la ciutat. Aquest populós barri de carrers empedrats i cases de dos pisos encara conserva l’essència marinera i en les seves populars tavernes es pot tastar un saborosíssim pop a feira, navalles, ‘zamburiñas’ o empanada gallega.

Per allotjar-vos a Vigo còmodament, us recomanem l'hotel Hesperia Vigo i per gaudir de les platges de la ciutat acudir a la familiar Samil o a la platja d'O Vao, d'ambient més juvenil. Situat a gairebé 150 metres sobre el mar, el mirador del Monte O Castro ofereix les millors vistes de Vigo, la ria i les illes Cíes.