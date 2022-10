Dotze mesos d’informació donen per a molt en un escenari global de crisi econòmica i profundes transformacions. ‘El Periódico de España’ va veure la llum quan, fa un any, la llum començava a veure’s al final del fosc túnel que va haver de travessar la humanitat per culpa de la pandèmia.

Els més optimistes auguraven llavors un ritme notable de recuperació en una espècie de revival ‘dels feliços anys 20’. Ni tan sols els més pessimistes presagiaven que, quatre mesos després, una guerra a terra europeu encongiria a tots el cor i frenaria en sec aquesta eufòria fins a tornar-nos a una crisi mundial de tan greus conseqüències.

‘Europa asfixia i aïlla Rússia i Putin llança una amenaça nuclear’, titulava ‘El Periódico de España’, del grup Prensa Ibérica, el 28 de febrer d’aquest any, quatre dies després de la invasió russa d’Ucraïna, en una primera pàgina que, al costat d’altres, es va exposar ahir a la nit en mida gran en una interessant selecció de portades que van poder contemplar els assistents a l’esdeveniment amb què Prensa Ibérica va commemorar el primer any d’etapa de la seva nova capçalera. Aquest diari de dimensió nacional forma part d’un grup de comunicació que, al llarg dels seus gairebé 45 anys d’història, ha consolidat el seu lideratge en la informació regional i local. «El nostre grup creu en les autonomies i en la seva diversitat, i sempre ha volgut explicar l’Espanya plural des dels mateixos territoris coneixent-los, entenent-los, defensant-los i estimant-los, sent part d’ells», va assegurar en el seu discurs Javier Moll, president de Prensa Ibérica. «‘El Periódico de España’ celebra el seu primer any de vida amb la satisfacció d’haver complert els objectius que ens marquem en la seva fase de llançament i té expectatives de futur cada vegada més encoratjadores», va assegurar l’editor.

«Som un projecte ja consolidat que continuarà creixent, cada vegada amb més suport de lectors i seguidors», va dir Gemma Robles, directora d‘El Periódico de España’.

AUTORITATS

L’acte, que va tenir un marcat caràcter festiu, ha reunit aquesta nit en la històrica Reial Fàbrica de Tapissos de Madrid nombroses personalitats que van ser rebudes als jardins del museu pel president de Prensa Ibérica, Javier Moll, i la seva dona i vicepresidenta, Arantza Sarasola.

Entre les autoritats que van acudir a l’esdeveniment, es pot destacar la presència de membres de l’actual Govern d’Espanya com Raquel Sánchez, ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, o Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport; i dirigents autonòmics com Adrián Barbón, president del Principat d’Astúries; Alfonso Rueda, president de la Xunta de Galícia; Francina Armengol, presidenta del Govern balear; Ángel Víctor Torres, president de les Canàries; Guillermo Fernández Vara, president de la Junta d’Extremadura; Concha Andreu, presidenta del Govern de La Rioja, i Miguel Ángel Revilla, president de Cantàbria.

No van faltar tampoc a la cita els primers regidors d’importants ciutats en les quals Prensa Ibérica edita diaris. És el cas d’Abel Caballero, alcalde de Vigo i president de la FEMP (Faro de Vigo), Alfredo Canteli, alcalde d’Oviedo (La Nueva España) o Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz (La Crónica de Badajoz).

A la Reial Fàbrica de Tapissos van acudir també representants de partits polítics com Pedro Muñoz Abrines, portaveu del Partit Popular a l’Assemblea de Madrid, o Edmundo Bal, vicesecretari general i portaveu nacional de Ciutadans.

Van assistir-hi a més representants dels empresaris i els sindicats com Antonio Garamendi, president de CEOE, o José María Álvarez, secretari general d’UGT. No hi van faltar tampoc alts càrrecs institucionals com el fiscal general de l’Estat, Álvaro García, la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, el president del Consell Econòmic i Social, Antón Costas, o el president d’Unicef Espanya, Gustavo Suárez Pertierra.

EMPRESARIS

Pel photocall de l’esdeveniment van passar també directius d’empreses al més alt nivell: Juan Roig, president de Mercadona; Antonio Huertas, president de Mapfre; Juan Manuel Serrano, president de Correus, etc.

Hi va haver també una nombrosa representació del món de la comunicació corporativa amb noms com el d’Eduardo Navarro, director d’Assumptes Corporatius i Sostenibilitat de Telefónica, o Virginia Zafra, directora de Comunicació de CaixaBank.

UNA TASCA MOLT DESTACABLE

El president de Prensa Ibérica, Javier Moll, va agrair la seva presència a totes les personalitats assistents i va assegurar que «un diari és una finestra oberta al món des del qual sortir per observar i explicar la realitat, vetllar per la veritat, denunciar les irregularitats i les disfuncions, defensar els ciutadans, assegurar les llibertats, enfortir la democràcia i contribuir al progrés dels pobles». I va posar en valor que «la redacció d’‘El Periódico de España’ ha realitzat aquest any una tasca molt destacable, amb nombroses exclusives, temes propis, reportatges i entrevistes de gran qualitat».

Gemma Robles, directora de la capçalera, va destacar, per la seva banda, que «sorprendrem i tindrem nous ingredients, que anirem anunciant i explicant en els pròxims dies i setmanes, per fer més atractiva la nova temporada d’‘El Periódico de España’. El nostre any II. Els asseguro que continuarem fent un diari que no es casa amb ningú, llevat de fer-ho amb el periodisme de qualitat».

«Som un diari ambiciós, fresc, sense lligams, plural... som una cosa diferent en el panorama periodístic nacional que, a més, fa la seva feina mà a mà amb la gran família de Prensa Ibérica: els més de 1.200 periodistes que comparteixen la seva feina amb nosaltres», va assenyalar la directora.

Moll va al·ludir, per la seva banda, al naixement de la capçalera i va explicar que, després de la compra del Grup Zeta per Prensa Ibérica el 2019, el grup es va fer la següent reflexió: «Si tenim el coneixement i el vincle amb els territoris, si tenim capacitat d’influència, si tenim el capital humà i els recursos tecnològics, i si tenim la voluntat de créixer per ser el primer grup d’informació a Espanya, llançarem un diari d’abast nacional».

«Avui, un any després, ens sentim satisfets, orgullosos i agraïts», va concloure Javier Moll.