La companyia va fer una aposta sense precedents i va decidir començar un procés de transformació basat en la innovació i la investigació científica, amb què donar resposta a aquesta demanda que la societat feia des de feia temps: ser capaços de reduir el dany provocat per les cigarretes.

Des de llavors, Philip Morris no ha deixat de treballar en el desenvolupament d'aquestes noves alternatives sense fum, amb una inversió de més de 9.000 milions de dòlars. Tal com recorda Páramo, el tabac no n'és una excepció, tots els sectors econòmics estan en ple procés de transformació i comparteixen l'objectiu de reduir l'impacte dels seus productes, “ja sigui en el medi ambient, en la salut, o bé en la societat en general”.

Però perquè aquesta fita arribi a ser una realitat i s'aconsegueixi deixar enrere les cigarretes com més aviat millor, cal que els fumadors tinguin informació veraç i basada en ciència sobre el que representen aquestes noves alternatives. Páramo reconeix que "això ja és una realitat que no té marxa enrere, però per avançar el més ràpid possible, necessitem que hi hagi un diàleg amb les autoritats públiques basat en l'evidència científica fins ara".

El repte de la desinformació sobre les alternatives sense combustió

"El principal repte que tenim és fer front a la desinformació i a la confusió que hi ha al voltant d'aquests productes entre els fumadors adults a qui estan destinats", comenta Páramo. Des de la companyia saben que cal fer arribar informació clara i avalada per la ciència al fumador adult perquè sàpiga que aquests dispositius sense fum no són innocus ni estan exempts de risc però que, en base al que han demostrat les investigacions, suposen una alternativa millor per als fumadors adults que no deixaran l’hàbit. De fet, la mateixa empresa va llançar un estudi on el 80% dels enquestats, 8 de cada 10, van indicar que, si disposessin d'informació apropiada sobre la ciència que les avala, es plantejarien la possibilitat de canviar aquestes alternatives sense combustió. “Entenem que cal fer arribar aquesta informació al consumidor perquè pugui prendre decisions de manera informada”.

Innovació i desenvolupament científic per a la transformació

Segons destaca Juan Páramo, la valoració que fa la companyia sobre la transformació que està liderant en el sector és molt positiva, tot i que recorda que “és veritat que estem al principi del viatge. Fa només cinc anys que vam començar a comercialitzar aquests productes. I en cinc anys hem passat de zero a un 30% en ingressos de la companyia provinents d'aquestes noves alternatives sense fum. I tenim l'objectiu d'aconseguir per a l'any 2025 assolir un 50%”.

Per assolir un futur lliure de fum, Philip Morris continua invertint en recerca científica en els seus dos centres de Neuchâtel, a Suïssa, i Singapur, on aproximadament 1.000 científics treballen en el desenvolupament d'aquestes alternatives sense combustió. Com a dada, cal assenyalar que actualment la companyia se situa a la posició 45 a la llista de patents presentades a l'Oficina de Patents i Marques de la Unió Europea, una cosa tradicionalment inusual en aquesta indústria.

“Tenim més de 6.300 patents presentades i més de 4.600 patents aprovades, és a dir, la nostra aposta per aquests productes i per aconseguir aquest futur sense fum continua avançant”, diu Juan Páramo.

L'aposta per un futur lliure de fum

Tal com destaca el responsable de comunicació de la companyia a Espanya, “és veritat que encara queda molt per avançar. Però ja es comencen a veure resultats en diferents països”, i posa com a exemple el cas del Japó que registrava unes taxes de reducció de tabaquisme al voltant de l'1% entre els anys 2013 al 2015. No obstant això, des del llançament d'aquestes noves alternatives al mercat nipó, la taxa de reducció de fumadors ja representa un 5% anual. “Això vol dir que gairebé 3 de cada 10 fumadors van abandonar les cigarretes al Japó, la forma de consum de tabac i nicotina més nociva que existeix”, afirma.

En aquest sentit, cada cop més països veuen el potencial que tenen aquestes alternatives lliures de fum en termes de salut pública. Als Estats Units, l'Agència d'Aliments i Medicaments, la FDA, va autoritzar fa dos anys la comercialització del dispositiu d'escalfament del tabac dissenyat per Philip Morris com a producte de risc modificat. Això vol dir que és un producte diferent de la cigarreta, perquè no hi ha combustió i, per tant, es redueix significativament la generació de substàncies nocives o potencialment nocives presents en el fum en comparació amb una cigarreta.

Per què canviar totalment aquests productes és una millor opció que seguir fumant?

Segons explica Juan Páramo, encara que la tabaquera deixés de vendre cigarrets demà el problema del tabaquisme no s'acabaria, ja que aquest mateix buit al mercat l'ocuparia una altra empresa. Per això és important desenvolupar alternatives que suposin un canvi a millor per als fumadors adults.

Per què són millors? Perquè eviten la combustió. La cigarreta convencional crema el tabac, i el fum que es genera conté 6.000 substàncies químiques aproximadament, de les quals unes 100 han estat identificades per les autoritats en salut pública com a perjudicials o potencialment perjudicials, i que són la principal causa de malalties relacionades amb l’hàbit de fumar.

De manera oposada, Páramo explica que, “les alternatives lliures de fum el que fan és eliminar el procés de combustió, cosa que provoca una reducció significativa en els nivells de substàncies químiques nocives o potencialment nocives si les comparem amb el fum de la cigarreta. En el cas dels dispositius d'escalfament de tabac, tot i que no és necessàriament una xifra equiparable en termes de reducció de risc, parlem del voltant d'una reducció d'un 90-95%”.



Addicionalment, emfatitza que amb l'ús dels dispositius d'escalfament de tabac s'inhala nicotina, que és addictiva, per la qual cosa aquests dispositius només estan dirigits als fumadors adults que es plantegin canviar a una opció millor i en cap cas menors o no fumadors, ja que no estan exempts de risc.

Per concloure, Páramo recorda que “des de Philip Morris creiem, i és important dir-ho, que la millor opció que pot escollir una persona és no començar a fumar; i si ja fuma, el millor que pot fer és deixar de consumir tabac o nicotina en qualsevol de les formes; però si no ho deixa, llavors la millor opció és canviar a una alternativa menys perjudicial sobre la base de la ciència”.