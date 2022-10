Per a CaixaBank, aquest propòsit significa estar a prop de les persones i de la societat en el seu conjunt; ser part de les seves vides, la seva realitat i les seves necessitats financeres, i comprometre’s per ajudar a atenuar les preocupacions dels individus, tot això no només des de la proximitat física sinó també oferint solucions a mida per a cada persona, en funció de les seves necessitats i situació, per recolzar-los en tot allò que els importi. Aquesta definició es tradueix en tres propostes de valor que guien l’actuació de l’entitat en el dia a dia, en la seva relació amb els clients i empleats, i en la seva manera d’afrontar el seu compromís amb la societat.

CaixaBank té especial sensibilitat amb les persones més vulnerables. No en va, és l’entitat que més treballa per la inclusió financera i social a Espanya, no només a través de la seva àmplia xarxa, sinó també amb el seu compromís per no abandonar les poblacions en les quals és l’única entitat; amb apostes úniques en el mercat, com MicroBank.

Els serveis i productes que ofereix CaixaBank cobreixen qualsevol necessitat bancària i asseguradora per a tots els segments, així com un gran ventall de productes no financers oferts per les seves filials.

L’entitat està a la disposició del client tant físicament com digitalment, a elecció de l’usuari en cada moment. Compta no només amb les oficines i els caixers, sinó també amb nombrosos serveis digitals pioners, com l’aplicació web, l’app mòbil, el servei Intouch (atenció i assessorament personal remot) i Imagin (comunitat i banc en línia).

‘Tu i jo. Nosaltres’

El nou propòsit queda plasmat en un nou lema que expressa, sobretot, proximitat, entesa com un concepte més enllà de la proximitat física. De fet, l’al·lusió al ‘tu’ no només fa referència al receptor del missatge en un moment determinat, sinó que busca reflectir les necessitats, preocupacions, situacions i en definitiva, tot allò que importa a un públic divers i heterogeni: persones, clients, accionistes i també societat en general.