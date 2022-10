Quan Europa pensa en l'estiu i els biquinis, dirigeix la seva mirada cap a les afortunades Illes Canàries. Gran Canària ocupa, per dret propi, un lloc destacat en el panorama europeu de la moda, al ser l'única passarel·la professional de moda de bany del continent. Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida dona la benvinguda a la seva edició del 2022, que se celebra al recinte ExpoMeloneras, a Maspalomas (Gran Canària), entre el 20 i el 23 d'octubre, amb una vocació més internacional que mai i una imatge renovada, inspirada pel paradís natural de l’illa.

Durant tres jornades, més de 30 dissenyadors i marques mostraran a la passarel·la les seves apostes per a l'estiu del 2023. Un aparador al qual cada any s'incorporen noms de prestigi del panorama actual del disseny, tant canari, com nacional i internacional, i que s’ha convertit en la cita clau en el gènere dins del circuit de passarel·les europees.

Gran Canaria Moda Cálida, que va néixer fa 26 anys, és un programa d'actuació al sector tèxtil de la moda a l'illa, creat i impulsat per la Conselleria d'Indústria, Comerç i Artesania del Cabildo de Gran Canària. La moda és, per a aquesta institució, un sector creixent i amb possibilitats d'expansió industrial i aquest esdeveniment és el marc en què dissenyadors i empreses donen suport als seus projectes. Com a mesura de política industrial, el pla integral de Moda Cálida ha posat el seu afany a reforçar els punts febles de la indústria tèxtil, com ara la millora de la gestió empresarial, la política de productes, l'activitat promocional, l'exportació o els aspectes formatius, sent la passarel·la internacional de moda bany Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, el seu principal estendard.

El president del Cabildo de Gran Canària, Antonio Morales, destaca el valor d'aquest esdeveniment com a punt de trobada entre dissenyadors, distribuïdors i compradors per crear una font d'ingressos alternativa al turisme i una diversificació de l'economia.

L'aliança signada fa quatre anys entre el Cabildo de Gran Canària i IFEMA MADRID ha impulsat la projecció internacional de la passarel·la

En aquesta missió, l'aliança entre el Cabildo i IFEMA MADRID, que ja dura quatre edicions, ha servit per impulsar la internacionalització i professionalització de la passarel·la: “Quatre anys després de la nostra aliança al costat de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, ens enorgulleix veure que hem avançat posant el focus en la professionalització de la passarel·la, atraient grans compradors i premsa nacional i internacional”, ha assenyalat Juan Arrizabalaga, director general d'IFEMA MADRID. De la mateixa manera, la consellera del Cabildo de Gran Canària subratllava la projecció d'aquesta cita més enllà de les fronteres espanyoles: “Ens hem consolidat com a plataforma de bany a Europa, i en som un referent. Aquest any tornem a apostar per avançar en la internacionalització amb marques del Regne Unit, Alemanya, Colòmbia, Israel, Itàlia, Suècia i Dinamarca. La setmana de la moda bany ha fet un salt qualitatiu gràcies a la col·laboració establerta amb IFEMA. Estem fent gran aquest projecte”, va dir la consellera.

Cimera de la moda europea

En el marc d'aquest esdeveniment, i com a activitat prèvia i complementària a les desfilades, Gran Canària acull també aquests dies la primera cimera de l'Aliança Europea de la Moda. Es tracta d'una organització transnacional formada per consells i institucions de la moda europea, provinents dels 28 països més influents del sector, que es reuneixen amb l'objectiu d'unir forces per defensar la transició d'aquesta indústria cap a un futur més sostenible, innovador , inclusiu i creatiu.

L'esdeveniment serveix de punt de trobada entre dissenyadors, distribuïdors i compradors

Per debatre sobre aquests temes, el Cabildo ha convidat ponents com Mariya Gabriel, comissària europea d'Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut de la Comissió Europea; Ruth Reichstein, del Consell Assessor del President de la Unió Europea, Green Deal i New European Bauhaus (estratègia d'innovació i sostenibilitat europea); i també membres del Consell de Dissenyadors de Moda d'Amèrica. Tots tindran l'oportunitat de conèixer, de primera mà, les oportunitats de negoci de l'illa.