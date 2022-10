La matinada d'aquest diumenge es fa el canvi d'hora i quan siguin les tres, s'haurà d'endarrerir el rellotge a les dues. El canvi a l'horari d'hivern podria ser el penúltim si finalment s'aplica la decisió que va prendre el 2019 el Parlament Europeu per acabar amb l'adopció, cada primavera, de l'horari d'estiu.

Justament aquesta setmana, un grup d'experts, en el marc de la 'Time Use Week' ha demanat al Consell de la Unió Europea acabar amb el canvi d'hora. Per facilitar la seva posada en marxa ha elaborat un pla de transició per tal d'establir zones horàries naturals de forma permanent a Europa. Proposen que Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Luxemburg, Holanda, Portugal i Espanya endarrereixin els seus rellotges per últim cop a la tardor del 2023.

Els d'experts que plantegen un pla de dos passos. En el primer, tots els països de la UE eliminarien el canvi d'hora durant la primavera i mantindrien l'horari d'hivern. El segon pas només seria necessari per als estats que no es trobarien encara a la seva zona horària natural. Concretament, Bèlgica, França, Grècia, Irlanda, Luxemburg, Holanda, Portugal i Espanya endarreririen els seus rellotges per últim cop a la tardor del 2023.