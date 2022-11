Naturgy té previst invertir 14.000 milions d'euros durant la vigència del full de ruta al 2025, dels quals aproximadament dos terços es dedicaran a l'impuls de la generació renovable, per passar dels 5,2 GW operatius actuals als més de 14 GW previstos per estar operatius a finals del 2025.

Les inversions en renovables realitzades els darrers anys per la companyia confirmen el seu gir estratègic cap a un mix energètic més sostenible i el seu compromís amb la transició energètica. Tot això sense abandonar els objectius fonamentals de creació de valor i creixement per a cadascun dels negocis, així com els objectius en matèria d'ESG.

Naturgy preveu tancar el 2022 amb un increment de la seva potència instal·lada de 500 MW i continuar el 2023 el seu creixement en renovables amb 1.500 MW addicionals de potència instal·lada a nivell mundial, amb focus en geografies estables i en projectes en fase inicial de desenvolupament.

Austràlia és un país prioritari per a la multinacional energètica dins dels seus objectius estratègics per als propers anys. La companyia aspira a assolir una capacitat instal·lada al país de 2,2 GW d'aquí al 2025, amb una inversió propera als 2.000 milions d'euros enfocada al desenvolupament de plantes de tecnologia eòlica, fotovoltaica i de sistemes d'emmagatzematge.

També als Estats Units, Naturgy continua amb el seu pla de creixement i ja ha iniciat la construcció de la seva primera planta fotovoltaica en aquest país, on els propers anys desenvoluparà 3,2 GW de solar i 2 GW d'emmagatzematge. Concretament, preveu invertir més de 1.000 milions d'euros al país per disposar d'una potència operativa de 500 MW el 2023 i 1.200 MW l'any 2025.

Desenvolupament a Espanya

A Espanya, la companyia està immersa en la construcció d’una trentena de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques, que representaran la incorporació de 683 MW de nova potència al parc renovable espanyol al llarg dels propers mesos. Les noves plantes estan ubicades principalment a Extremadura (310,3 MW), Andalusia (150 MW) i Canàries (71,9 MW). La resta es distribueixen a Catalunya (49,4 MW), Galícia (46,2 MW), Múrcia (34 MW) i Castella-la Manxa (21,7 MW).

Aquesta nova potència de generació renovable generarà prop de 1.600 GWh/any d'electricitat, equivalent al consum de més de 450.000 habitatges, i evitarà l'emissió a l'atmosfera de més d'un milió de tones de CO2. La previsió de la companyia és que abans de finalitzar l'any entrin en operació un total de 228 MW, que corresponen a deu instal·lacions: FV Tabernas I i FV Tabernas II a Andalusia; FV Canredondo a Castella-la Manxa; FV Miraflores a Extremadura; PE Els Barrancs i PE Punta Redona, a Catalunya; PE Agüimes, PE Camino de la Madera, FV Puerto del Rosario i FV Salinetas a Canàries. Aquestes instal·lacions se sumen a dues més, Torozos II i La Espina, a Castella i Lleó, que ja han entrat en operació aquest any.

Extremadura és la comunitat autònoma que concentra més nous projectes renovables de Naturgy a Espanya, amb 310,3 MW. De la desena de projectes que està previst que entrin en operació un serà la planta fotovoltaica Miraflores, al terme municipal de Castuera (Badajoz), amb una potència instal·lada de 20 MW.

Amb 150 MW, Andalusia és la segona comunitat autònoma, després d'Extremadura, que concentra més nous projectes renovables de Naturgy a Espanya, dos dels quals seran FV Tabernas i FV Tabernas II.

Mentrestant, les Canàries ocupa el tercer lloc amb 71,9 MW, amb dos parcs eòlics (PE Agüimes i PE Camino de la Madera) i dues plantes fotovoltaiques (FV Puerto del Rosario i FV Salinetas).

Concretament, Camino de la Madera és una instal·lació composta per quatre aerogeneradors que tindrà una potència total de 9,2 MW de potència i suposarà una inversió de més de 10,5 milions d'euros. Es preveu que produeixi 27,5 GWh d'energia a l'any, xifra que equival al consum elèctric anual de 7.800 habitatges.

La companyia té actualment 20 projectes eòlics i fotovoltaics en construcció a Espanya i iniciarà les obres de 9 instal·lacions més, amb una inversió total de 528 milions d'euros.



Així mateix, el 2022, Naturgy ha posat en marxa dos parcs eòlics a Castella i Lleó, La Espina i Torozos II. Aquesta darrera instal·lació és la segona que la multinacional energètica té a Castromonte (Valladolid). Amb una potència instal·lada de 35,20 MW, el projecte ha suposat una inversió de més de 39 milions d’euros.

La posada en marxa del parc eòlic Torozos II permet desplaçar l'ús d'altres fonts de generació elèctrica convencional, cosa que contribueix a reduir a l'any més de 64.600 tones d'emissions contaminants i d'efecte hivernacle, o el que és el mateix, prop d'un milió de tones en tota la vida útil.

A Galícia, per part seva, la companyia preveu iniciar, abans de final d'any, la construcció d'un nou parc a la província de Lugo, amb una potència instal·lada de 46,2 MW.

Mentrestant, la Regió de Múrcia acollirà una nova planta d'energia fotovoltaica amb capacitat per produir 34 MW, que s'ubicarà a la localitat de Jumilla.

Una altra de les plantes és a Castella-la Manxa, es tracta concretament de la fotovoltaica Canredondo. Aquesta instal·lació compta amb 41.006 mòduls i una potència de 21,98 MWp. Produirà al voltant de 47 GWh a l'any, equivalents al consum elèctric anual de més de 13.400 habitatges, superior al consum dels habitants de Azuqueca de Henares, la segona localitat amb més població de la província.

Desembarcament a l'eòlica marina

Naturgy i Equinor estan treballant conjuntament en el desenvolupament del projecte Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), amb què volen optar a la instal·lació de més de 200 MW d'eòlica marina flotant a l'espai marítim de l'est de Gran Canària.

Aquest parc eòlic marí reduiria les emissions de CO2 equivalents a 350.000 cotxes cada any. Segons l'estudi encarregat a la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, s'estima que el projecte podria generar més de 2.500 llocs de treball en totes les fases, incloent-hi llocs directes, indirectes i induïts.

El 'Full de ruta de l'eòlica marina i les energies al mar' aprovat pel Govern espanyol preveu el desenvolupament de fins a 3 GW de potència eòlica marina fins a l'any 2030, i actualment està treballant en la definició dels Plans d'Ordenació del Espai Marítim (POEM), el pas previ per poder desenvolupar les subhastes de capacitat.