La sostenibilitat ambiental i social i les pràctiques de bon govern ja no són una opció voluntària per a les empreses. Les forces que envolten les empreses han redefinit la creació de valor, que ja no és només econòmic sinó també social. Tant els clients finals com els accionistes, els inversors i els finançadors busquen comprometre's amb empreses que tinguin un impacte positiu, mesurable i de gran abast a la societat, les persones i el planeta.

Per això, la sostenibilitat s'ha convertit en un atribut indispensable a tots els sectors d'activitat, cosa que significa que una empresa que no s'ocupi de la sostenibilitat deixarà de ser competitiva i, en última instància, deixarà de ser viable. La pandèmia i la guerra d'Ucraïna són acceleradors de la presa de consciència de l'existència de reptes monumentals en matèria de sostenibilitat que cal afrontar des d'un cert consens social. La sostenibilitat consisteix a invertir en la resposta als reptes per guanyar el futur. No és una qüestió d’eficiència, és una qüestió de supervivència. No hi ha viabilitat empresarial sense un compromís ferm amb la sostenibilitat. És un gran repte però hi ha motius per a l'optimisme.

Cada cop veiem més empreses, no només del sector industrial, sinó també de molts altres, com el financer o el minorista, que elaboren plans de sostenibilitat.

Aquest camí no té marxa enrere. Les empreses espanyoles seran sostenibles o no seran. Els reptes són múltiples i impliquen una adaptació contínua a processos empresarials i productius cada cop més respectuosos amb les persones, la societat i el medi ambient, cadascun en el seu sector i en el seu dia a dia.

Un exemple és el cas d'ENGIE, una empresa que basa la seva rendibilitat a aconseguir que -a més d'invertir en energies renovables- els seus clients consumeixin menys i millor energia i avancin en el camí de la descarbonització a través de totes les solucions tecnològiques industrials que l’empresa proposa. Per això, és fonamental que les empreses integrin aquests nous paradigmes d'eficiència i transició energètica als seus plans estratègics, amb objectius clars, específics i mesurables.

El grup experimenta una dinàmica de canvi sense precedents. Vivim un moment únic. Els contextos geopolític, econòmic i energètic s'han alineat per situar ENGIE al centre de les qüestions més candents i estratègiques de l'actualitat: l'emergència climàtica, la volatilitat dels preus, la guerra d'Ucraïna, etc. Des de fa poc més d'un any, l'empresa s'ha organitzat en quatre activitats (energies renovables, xarxes de gas, generació tèrmica amb baixes emissions de carboni i serveis energètics per a la descarbonització) els negocis de les quals fan realitat sistemàticament la transició cap a economies baixes en carboni. Estar a l'avantguarda de sistemes energètics més descarbonitzats, descentralitzats, digitals i eficients energèticament és una prioritat per a ENGIE; és més que mai una prioritat.

L'enfocament d'ENGIE pel que fa a la sostenibilitat és doble: en primer lloc, descarbonitzant el negoci i la producció d'energia; i, en segon lloc, oferint solucions als seus clients que els permetin reduir els costos, el consum d'energia i les emissions de CO2, apostant per les fonts d'energia renovables i l'eficiència energètica. Avui, la seva estratègia és més rellevant que mai. En particular, la visió d'una combinació equilibrada de tots els tipus d'energia –electricitat i gas renovables, nuclear, gas natural– els permet avançar cap a una transició fiable, sostenible i assequible. A ENGIE, la transició energètica no és només un concepte, és una realitat. També és un repte enorme, exigent i apassionant alhora.

La transició energètica no pot ser només un èxit tecnològic; les dimensions socials i humanes són clau, amb l'objectiu d'una transició justa

Però per superar aquesta crisi i fer que la transició energètica sigui un èxit, no només s’ha de treballar al costat de l'oferta, sinó també del de la demanda d'energia. Per això, és tan important l'eficiència energètica. La transició energètica no pot ser només un èxit tecnològic; les dimensions socials i humanes són clau, amb l'objectiu d'una transició justa. Per construir aquest sistema energètic del futur, amb baixes emissions de carboni, cal fer molts canvis. I una gran majoria es produeixen en les nostres pautes de comportament i en la nostra forma quotidiana de consumir energia i de relacionar-nos amb el medi ambient.

L'ambició del grup és fer de l'energia i dels serveis associats una font de progrés i de desenvolupament. Proporcionar una energia segura, de consum més eficient, accessible al nombre més gran possible de persones i respectuosa amb les persones i el planeta. I per mesurar aquest compromís, s'ha fixat un objectiu ambiciós: aconseguir zero emissions netes de CO2 en totes les seves activitats per a l'any 2045. Aquest compromís està reconegut per la Iniciativa d'Objectius Basats en la Ciència (SBTI), certificant que està alineat amb l'Acord de París del 2015. ENGIE pretén fer front a l'emergència climàtica contribuint a mantenir l'augment de la temperatura global durant aquest segle molt per sota dels 2 graus centígrads respecte als nivells preindustrials.

En aquest moment sense precedents, ENGIE està realment a l'avantguarda. A Espanya, per exemple, s'han posat en marxa gairebé 600 MW d'energia renovable (eòlica i fotovoltaica) en només quatre anys, s'ha invertit en la compra d'Eolia (uns 2.000 milions d'euros al primer productor independent d'energia renovable de Espanya) en la principal agroindústria del país, i s’han posat en marxa nombrosos projectes d'eficiència energètica i descarbonització a la indústria, com el recent projecte que completat amb Heineken per a la construcció d'una planta termosolar a Sevilla. Fer possible aquesta transició de la mà dels clients és un repte tremend i il·lusionant, que seria impossible sense l'enorme compromís i la bona feina dels seus equips, mil set-cents excel·lents treballadors clarament compromesos amb la construcció d'una societat més neutra en CO2.

En definitiva, tenir un propòsit clar i una estratègia robusta que identifiqui, mesuri i executi accions de sostenibilitat (econòmica, ambiental i social) genera confiança, atractiu i avantatges competitius. La sostenibilitat és una filosofia, una actitud i una forma de gestionar l'empresa que busca alinear el comportament ètic de l'organització i la gestió responsable de les seves activitats amb l'obtenció del millor rendiment possible, creant valor de formes molt diverses i transcendint els resultats econòmics. És un model de gestió que obliga Engie a consumir menys recursos dels que generen i a relacionar-se amb el medi ambient de manera diferent, replantejant gairebé tots els processos de negoci de les empreses. La sostenibilitat no és una moda des de fa temps, sinó que ha de ser un eix transversal de les estratègies de negoci de qualsevol empresa que vulgui crear valor a llarg termini i l'única manera d'assegurar-ne la viabilitat.