Mottainai no és només una paraula, és un pensament molt arrelat en la societat japonesa i que beu del budisme i del sintoisme. Si es tradueix al peu de la lletra, es podria dir que Mottainai és el “penediment per desaprofitar”. I això pot passar referint-nos a alguna cosa material, com els residus, o abstracte, com el temps o algun talent.