Probablement, haurà sentit a parlar de l’assegurança de vida o d’accidents, per a una major tranquil·litat econòmica en el cas d’una inesperada eventualitat. Entre les diferents opcions, però, també existeix la possibilitat d’adquirir una assegurança de dependència, que permet millorar la situació d’autonomia personal i dignitat futura, en el cas de pèrdua d’autonomia.

L’assegurança de dependència té com a finalitat assegurar una renda vitalícia davant de situacions de gran dependència o dependència severa (reconegudes per l’administració pública), perquè l’assegurat pugui fer front a la pèrdua d’ingressos o a l’augment de despeses mèdiques o d’un altre tipus que la dependència li pugui suposar.

Addicionalment, també per a situacions de gran dependència o dependència severa es pot contractar un capital de primeres despeses. És ideal per a persones que no tenen llaços familiars o no volen suposar una càrrega per a la seva família en el cas de patir un accident o malaltia que li faci dependent de cures.

A grans trets, va dirigida a persones que volen assegurar una renda vitalícia, així com protegir la seva economia i garantir el seu nivell de vida davant les situacions de gran dependència o dependència severa. Alhora, permet complementar les prestacions públiques per dependència, per fer front als elevats costos que generen aquest tipus de situacions, permetent garantir la disponibilitat econòmica.

Gran dependència i dependència severa, entre les cobertures disponibles

Entre les cobertures disponibles, es troba la gran dependència, que es dona quan l’assegurat necessita ajuda per dur a terme les diverses activitats bàsiques de la vida diària, diverses vegades al llarg del dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia física, mental, sensorial o intel·lectual, necessita suport indispensable i continu d’una altra persona o té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia personal.

Per altra banda, existeix la cobertura de dependència severa, quan l’assegurat necessita ajuda per acomplir les activitats bàsiques de la vida diària, dues o tres vegades al dia, però no requereix el suport permanent d’un cuidador o té necessitats de suport extens per a la seva autonomia personal.

Qui pot beneficiar-se d’una assegurança de dependència?

Si no tens plans de formar una família tradicional (cònjuge i fills) i ets una persona que gaudeix de ple la vida, segurament t’interessa molt més invertir en una assegurança de dependència. En el cas de no tenir família que puguin cuidar-te, és una opció per continuar vivint amb tranquil·litat, i fins i tot pagar un assistent. D’altra banda, si tens un nucli familiar tradicional, però ets l’únic cònjuge que aporta un sou a la llar, o també en el cas que tinguis una professió considerada de risc, comptar amb aquesta ajuda econòmica mensual seria un gran suport per a la teva família.

Quina és la diferència entre una assegurança de dependència i una de vida?

L’assegurança de vida sol ser un capital a percebre en cas de defunció. Aquest capital sol anar destinat al cònjuge i els fills, per assegurar que puguin continuar amb una vida còmoda encara que falti un progenitor. Altres vegades es pot destinar a pagar la hipoteca de la llar, si és el cas.

Com és la Llei de Dependència?

La Llei 39/2006 del 14 de desembre de 2006, més coneguda com a Llei de Dependència, es va aprovar amb l’objectiu de garantir l’autonomia, la protecció i l’atenció mitjançant serveis públics i privats de les persones que es veuen en aquesta situació, i assegurar que puguin tenir una vida digna. Estableix, entre altres coses, tres graus de dependència segons la severitat de cada cas.

Quins són els avantatges fiscals d’aquesta assegurança?

Poden reduir la base imposable les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència conforme al que es disposa en la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.