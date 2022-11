El contacte amb la naturalesa és un dels aspectes fonamentals per millorar la qualitat de vida dels residents. En aquest sentit, la majoria de centres geriàtrics disposen d’espais exteriors, on els avis poden tenir cura d’un hort o inclús dedicar una estona a la lectura. A banda, les residències sovint també organitzen sortides per generar noves experiències positives entre les persones grans. Algunes també aposten per introduir teràpies amb animals, com un mètode per combatre la sensació de soledat.