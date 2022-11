Les residències també viuen amb intensitat les festes vinculades al pas de les estacions i a les celebracions religioses. Els responsables de les llars d’avis coincideixen a afirmar que el fet de mantenir les tradicions és una font d’il·lusió per als residents, ja que els manté connectats amb els esdeveniments del present i, al mateix temps, els permet reviure els records de la seva infància.

Des de la Pasqua fins a Nadal, passant per la revetlla de Sant Joan, la castanyada o la diada de Tots Sants. Qualsevol excusa és bona per estar de celebració a la residència. Els professionals del sector apunten que aquestes festes ajuden a trencar amb la rutina i són una oportunitat per generar vincles entre els residents a l’hora de preparar els ornaments o els menjars per celebrar les dates assenyalades.

La majoria de centres aprofiten els dies festius per organitzar activitats que trenquin amb el dia a dia de la residència, per exemple, amb tallers de cuina per preparar panellets, amb un espai per elaborar tota mena d’ornaments que serveixin per decorar el centre, o amb una visita per part dels Reis d’Orient, aprofitant l’arribada de Nadal. De fet, durant aquesta època, és quan les residències sovint conviden a alumnes d’escoles i instituts a visitar els avis per oferir-los un concert o alguna representació nadalenca. D’aquesta forma, les persones grans poden compartir una estona amb els més joves i intercanviar experiències.

Els responsables dels centres geriàtrics posen en relleu els beneficis de dedicar temps a celebrar les diades representatives del nostre calendari, amb l’objectiu de crear entorns confortables a les residències, que afavoreixin que les persones que hi viuen es puguin sentir com a casa, amb la companyia d’uns professionals que vetllen pel seu benestar.