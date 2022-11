La coordinadora de Gent Gran a l’Ajuntament de Navàs, Montse Figueras, destaca que a la residència municipal encara es viu amb molta prudència, amb mesures per prevenir els contagis de covid. Tot i això, posa en relleu que la campanya de vacunació va obrir un nou escenari que ha permès recuperar una part de la quotidianitat als centres, amb sortides i activitats per reforçar la vida comunitària.

Quina és la situació actual a la residència després de més de dos anys de l’inici de la pandèmia?

De mica en mica, hem intentat que els residents puguin tenir una vida normalitzada, recuperant les activitats dins la residència, les sortides a l’exterior... No obstant això, encara es prenen mesures de prevenció, ja que per exemple el personal treballa amb mascareta i la residència continua funcionant amb grups de convivència, tal com recomana el Departament de Salut. També hem mantingut un espai reservat per a les visites dels familiars, amb l’objectiu de prevenir al màxim el contagi per covid.

Amb l’arribada del fred, hi ha preocupació per la possibilitat d’una nova onada de contagis?

De covid n’hi comença a haver més que fa uns mesos. Sabem que els casos no són tan greus, però el virus continua latent i sempre hi ha la por que s’escampi i afecti les persones més grans de forma irreversible. Amb tot, és cert que respirem una mica més tranquils que dos anys enrere, tenint en compte que ara sabem a què ens enfrontem. En aquest sentit, la campanya de vacunació ens va ajudar a mantenir-nos esperançats i actualment ho continua fent. Precisament, fa uns mesos a la residència vam posar la quarta dosi de la vacuna.

«Un dels eixos de treball del centre és reforçar els vincles dels residents amb les activitats del seu poble»

Amb més recursos per fer front al virus, la residència ha pogut recuperar part de la seva quotidianitat?

Sí, a la residència es torna a respirar una certa normalitat, amb la participació dels avis i àvies en un ampli ventall d’activitats per exercitar la part cognitiva, física i emocional. Entre les diferents propostes que es duen a terme al centre, destaquen la musicoteràpia, els tallers de memòria, un espai de psicomotricitat, teràpia amb animals i estones de jocs de taula, bingo... Per altra banda, també s’han recuperat les sortides des de la residència per participar en algunes activitats del poble de Navàs.

De quina forma es potencia el vincle dels residents amb la vida comunitària del municipi?

La pandèmia va estroncar una part del treball comunitari que feia anys que s’impulsava des de la residència, amb l’objectiu d’afavorir la relació de la gent gran amb el seu entorn més pròxim. Ara, estem recuperant aquest treball, amb sortides puntuals dels avis a la biblioteca municipal o inclús per participar en alguna representació teatral. A vegades, simplement, per tornar a passejar pels carrers del poble, saludar als veïns o entrar als cafès de sempre. Per a ells, és important no desconnectar-se del poble on han crescut, continuar mantenint la relació amb els veïns. Per aquest motiu, des de la residència, intentem potenciar els seus vincles amb la comunitat, procurant que els residents portin una vida al més semblant possible a la d’abans d’entrar a la residència.

Per tant, l’atenció personalitzada a cadascun dels residents és un dels eixos de treball principals?

Sens dubte, oferir una atenció personalitzada és un dels nostres objectius. En els últims anys, ha canviat l’atenció que es presta des dels centres residencials, en el sentit que s’ha reforçat l’atenció integral a la persona, tot detectant les seves necessitats, els seus gustos i preferències. Per aconseguir-ho, és clau comptar amb el personal qualificat suficient i tenir unes ràtios correctes, per tal de poder dedicar temps a cadascun dels residents. En aquest sentit, a les residències sempre falten mans, tot i que a Navàs actualment disposem d’un nombre adient de professionals que ens permeten cobrir les necessitats existents.

«M’agrada pensar en les residències del futur com centres petits, que prestin una atenció personalitzada»

Quins són els perfils professionals que treballen a la residència de Navàs?

Per una banda, hi ha les auxiliars de l’àmbit de geriatria, així com la presència de professionals d’infermeria i un metge. D’altra banda, comptem amb el suport d’una terapeuta ocupacional, una treballadora social, una educadora social, una psicòloga i fisioterapeutes, que permeten oferir una atenció transversal a la persona, tot afavorint el seu benestar físic, cognitiu i emocional. En aquesta línia, considero que les residències han de ser espais que afavoreixin l’activitat física i mental durant l’envelliment, a partir del treball diari de les necessitats específiques de cada persona que arriba al centre.

Com han de ser les residències del futur, tenint en compte que cada vegada tindrem una societat més envellida?

Les residències del futur haurien d’apostar per l’atenció personalitzada, amb centres més petits, de barri o de poble, on els residents es puguin sentir com a casa, i amb suport de professionals que ajudin a millorar el rendiment cognitiu i físic dels usuaris. Les residències han de ser models de salut, però considero que no s’han de convertir en hospitals, atès que ja existeixen centres sociosanitaris que exerciten aquesta funció, atenent pacients que es troben en un estat més agut. D’aquesta forma, les residències han de continuar complint una funció social d’atendre persones amb diferents graus de dependència i procurar millorar la seva qualitat de vida.