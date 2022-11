Lilly ha posat en marxa, amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Càncer de Mama (FECMA), la iniciativa “Compta amb tu”, a la qual s'han sumat Anne Igartiburu i Chenoa, i l'objectiu del qual és promoure el coneixement, la formació i l'autocura perquè les persones amb càncer de mama en risc de patir una recaiguda afrontin aquesta situació en les millors condicions possible. Així, es volen transformar les pors de les persones que sofreixen aquesta malaltia, en confiança, aportant llum i optimisme.

En concret, Anne ha entrevistat en el seu canal de YouTube a dues de les més destacades especialistes a nivell nacional en càncer de mama: la Dra. Josefina Cruz, Oncòloga metge i investigadora de l'Hospital Universitari Canàries, a Tenerife; i la Dra. Meritxell Bellet, Oncòloga metge i investigadora del Grup Càncer de Mama de l'Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona. Així mateix, Chenoa s'ha unit a la campanya donant visibilitat a aquesta conversa d'alt nivell a través de les seves xarxes socials.

Durant aquesta xerrada amb Anne Igartiburu, les doctores expliquen els subtipus de càncer de mama i per què existeixen alguns que són més difícils d'erradicar. En aquest aspecte, les expertes posen l'accent que les pacients coneguin les característiques del tumor que pateixen, així com les característiques del tractament més adequat per a disminuir el risc de recaiguda o recurrència.

I és que, gràcies a la recerca, el 93% dels casos de càncer de mama es detecten en estadi primerenc, però malgrat això, 1 de cada 3 persones diagnosticades en estadi inicial -que es troben curades- patirà una recurrència al llarg de les seves vides. El repte de la medicina actualment es troba a saber com detectar quins factors influeixen en les recaigudes i quin és el patró de persones que pateixen aquest risc.

“No tots els càncers s'estableixen en el diagnòstic en el mateix estadi, n'hi ha uns que malgrat ser localitzats són d'alt risc. En aquests casos, hem de tractar d'administrar el tractament més idoni perquè el nombre més gran de pacients es curi de la malaltia. En alguns casos, hi ha unes certes característiques clíniques que fan que hi hagi un major índex de recaiguda. És aquí quan hem de convèncer a les pacients de sotmetre's a tractaments que ajudin al fet que aquest càncer no torni en el futur amb les millors probabilitats possibles”, explica la Dra. Josefina Cruz.

Així mateix, incideixen en la importància de l'adherència al tractament: “Les pacients han de conèixer els seus beneficis, així com els diferents efectes adversos dels fàrmacs. Perquè hi hagi un bon compliment del tractament és fonamental que sàpiguen tot el que guanyen i la importància que té aquesta teràpia. En aquest sentit, si hi ha una bona informació i un bon acompanyament, hi haurà un bon compliment del tractament”, afirma la Dra. Meritxell Bellet.

Les expertes també han explicat les possibilitats que brinda la recerca mèdica. “Avui dia els avanços en recerca són esperançadors, tenim resultats en molts dels subtipus de càncer de mama. Actualment s'està cobrint un ventall important que afecta positivament els pronòstics d'un gran nombre de pacients”, assegura la Dra. Bellet.

Antonia Gimón, presidenta de FECMA, assenyala que "és bàsic impulsar la recerca en l'àmbit del càncer de mama, fonamentalment en els entorns on es necessiten més avanços. Sense millores en els diagnòstics i en els tractaments, sense recerca no hi ha avanç. I aquest és un missatge que han de conèixer els ciutadans però també les administracions. Des de la nostra Federació donem suport a les iniciatives de conscienciació i recerca perquè són pilars per al millor futur de les dones".

Dades del Càncer de Mama i l'alt risc de recaiguda

Segons l'Informe Les Xifres del Càncer 2022, publicat per SEOM, s'estima que aquest any 2022 es produirà el diagnòstic de 34.750 nous casos de càncer de mama, sent aquest tipus de tumor el més freqüent entre les dones i el segon en tots dos gèneres.

Dels gairebé 35.000 diagnòstics anuals, aproximadament el 93% es trobaran en estadi primerenc i només un 6-7% són metastàtics, però malgrat això, 1 de cada 3 persones patirà una recaiguda (o a distància o local) al llarg de la seva vida. Unes certes característiques clíniques i/o patològiques s'associen a una major taxa de recurrències i un pitjor pronòstic, per la qual cosa el repte de la medicina actualment es troba a identificar qui són les persones que tenen més risc de recaiguda.

L'alt risc s'atribueix a aquells tumors que després de la seva operació/extirpació tenen altes probabilitats de reaparèixer de manera local (sobre la mama operada o sobre la cicatriu o els ganglis que queden) o a distància, en forma de metàstasi.

Les persones amb càncer de mama en estadis inicials solen ser dones que tenen una activa vida social i la malaltia irromp en les seves vides, encara que ser conscients que pot aconseguir-se la curació ajuda al compromís de la persona que té la malaltia.