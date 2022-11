El 29 de novembre a partir de les 10.00 h tindrà lloc l'esdeveniment que abordarà les oportunitats que s'estan desenvolupant en les relacions Xina-Espanya.

L'Ambaixada de la Xina i el grup editorial Prensa Ibérica organitzen la jornada “Nou desenvolupament de la Xina, noves oportunitats per a les relacions Xina-Espanya” el proper dimarts 29 de novembre. L'acte comptarà amb la presència de l'ambaixador de la Xina a Espanya, Wu Haitao, que oferirà una ponència sobre la gran oportunitat que representa el nou desenvolupament de la Xina per a les relacions Xina-Espanya. A l'esdeveniment hi participarà també Javier Parrondo, director general de Casa Àsia, que brindarà unes paraules institucionals.

El 29 de novembre a partir de les 10.00 h tindrà lloc l’esdeveniment en línia, d’assistència gratuïta prèvia inscripció.

Després de les dues intervencions inicials, es desenvoluparà una taula rodona moderada per Fátima Iglesias i que estarà composta per experts en relacions socioeconòmiques entre Espanya i la Xina, en què participaran Juan Carlos de Castro, subdirector general d'Internacionalització de l'Ajuntament de Madrid; Ignacio Osborne, president del Grup Osborne; Joan Manuel Sevillano, gerent de la Fundació Dalí; Wang Bo, director general de la sucursal a Espanya del Banc de Construcció de la Xina, i Georgina Higueras, vicepresidenta de la Càtedra Xinesa.