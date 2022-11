El complex hoteler Alviento del Port de Cartagena va acollir ahir al matí el fòrum “Ports Green&Blue, Port de Cartagena al segle XXI: Oportunitats davant el projecte de la nova terminal ‘Barlomar’. Trànsits actuals, de futur i integració Port-Ciutat”. El d'ahir a Cartagena, organitzat per ‘La Opinión’, és el tercer d'aquests fòrums, afavorits per Prensa Ibérica, després dels realitzats a Màlaga i a la Corunya.

L'esdeveniment, que va ser retransmès en streaming, a través del web del diari ‘La Opinión’ i per Televisión Murciana, va comptar amb la participació de l'alcaldessa de Cartagena, Noelia Arroyo i de la presidenta de l'Autoritat Portuària, Yolanda Muñoz.

L'acte va ser moderat per Eva Miquel Subías, directora del projecte 'Ports Green&Blue' de Prensa Ibérica, que va explicar que la intenció d'aquestes trobades és «apropar la feina desconeguda del món marítim i portuari al gran públic».

Els participants en el fòrum van ser José Antonio Cánovas, director general de la Terminal Marítima de Cartagena (TMC); Óscar Gómez, director de Fiabilitat, Enginyeria i Manteniment de Repsol Cartagena; Jorge Alvargonzález, director comercial d'Ership; Ignacio Ballester, subdirector general de MSC España i Daniel Fernández, director d’Estratègia Regulació i Relacions Institucionals d’Engie.

El primer a prendre la paraula va ser el director de ‘La Opinión’, José Alberto Pardo, que va redundar en l'objectiu del fòrum que és «donar visibilitat a les possibilitats del futur prometedor del Port de Cartagena». José Alberto Pardo va explicar que «els ports tenen un paper fonamental com a infraestructura bàsica per a una comunitat i el de Cartagena compta amb una salut envejable, amb fites incessants i rècords en el volum de mercaderies».

Per a Pardo, la nova terminal de Barlomar «obre una nova dimensió per a la ciutat de Cartagena, ja que ciutat i port caminen de la mà».

Després de la intervenció del director de ‘La Opinión’, va prendre la paraula l'alcaldessa de Cartagena, Noelia Arroyo, que va aplaudir la gestió de Yolanda Muñoz al capdavant de l'Autoritat Portuària de Cartagena i va enumerar els projectes en què treballa i treballarà en un futur l'Ajuntament de Cartagena en relació amb el Port de Cartagena i l'obertura de la façana marítima de la ciutat portuària.

A continuació va intervenir la presidenta de l'Autoritat Portuària de Cartagena, Yolanda Muñoz, que va exercir d'amfitriona i va fer la presentació dels participants en el fòrum i va destacar els mèrits de les seves empreses en pro del desenvolupament del Port de Cartagena.

La moderadora de l'acte, Eva Miquel va donar la benvinguda als participants al debat i va anar desgranant les principals activitats de cadascuna de les empreses participants i la seva relació amb el Port de Cartagena.

Taula d'Experts

En la primera ronda de preguntes, cadascun dels participants van tractar sobre el trànsit de cereals i granels sòlids en els últims temps, especialment després dels moments difícils amb la pandèmia i la posterior invasió d'Ucraïna. El primer a contestar va ser Jorge Alvargonzález, d'Ership, que va relatar «els moments tan difícils viscuts que no els van permetre confinar-se als ports, on van haver de donar el do de pit i demostrar la seva professionalitat especialment, des del 24 de febrer, quan van haver de portar cereals d'altres llocs que no fossin Ucraïna i ho vam aconseguir, Espanya és un dels països europeus amb més magatzems i no vam haver de rebutjar cap vaixell».

«En la pandèmia els treballadors dels ports van haver de demostrar la seva professionalitat» JORGE ALVARGONZÁLEZ - DIRECTOR COMERCIAL D'ERSHIP

Per part seva, Óscar Gómez, de Repsol, sobre els projectes actuals de la companyia, va relatar que des que van signar l'Acord de París el 2015, el seu objectiu estratègic és de «zero emissors de CO2, des del 2019 fins al 2025, i per això mantenen tres línies de treball per assolir una petjada de carboni nul·la: l'eficiència energètica; l’economia circular, amb la incorporació de noves matèries primeres per substituir el petroli, i la utilització de noves tecnologies com l’hidrogen verd».

«A curt termini són recomanables els biocombustibles avançats o els sintètics» ÓSCAR GÓMEZ - DIRECTOR DE FIABILITAT, ENGINYERIA I MANTENIMENT DE REPSOL CARTAGENA

Per la seva banda, Ignacio Ballester, de MSC va destacar que a la seva companyia és «una empresa de serveis, no som un fi, som un mitjà. Estem en contra que el vaixell estigui aturat», per aconseguir ser més eficients. Sobre el projecte Barlomar va dir que «podria semblar una mica utòpic, però va assegurar que Cartagena compta amb una ubicació privilegiada però hi falta l'estructura adequada».

«Els vaixells han demostrat ser el transport més eficient i menys contaminant» IGNACIO BALLESTER - SUBDIRECTOR GENERAL DE MSC ESPAÑA

Daniel Fernández, d'Engie, va destacar que en aquests moments hem de donar la gran resposta a la pandèmia i a la crisi dels preus de l'energia, agreujats per la situació d'Ucraïna i per això hem de tenir més producció local i aprofitar els recursos propis. L'energia és més al centre que mai i el nostre objectiu és créixer en energies renovables i instal·lacions d'autoconsum. El futur és la producció d’hidrogen verd», va afegir.

«Totes les tecnologies sumen i totes aporten. No es tracta només d’electrificar» DANIEL FERNÁNDEZ - DIRECTOR D'ESTRATÈGIA REGULACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS D'ENGIE

José Antonio Cánovas, de TMC, va explicar que a la Terminal Marítima de Cartagena han tingut una «congestió brutal de mercaderies en un espai molt curt, amb el 100% de les instal·lacions ocupades i compromeses per als propers mesos». Pel que fa a Barlomar, va lamentar que «neix amb falta d’espai. La posició geogràfica de Cartagena a la Mediterrània donarà molt de si, però necessitem sòl», a més de dissenyar estratègies comunes per optimitzar aquests espais.

«La posició estratègica de Cartagena donarà molt de si, però Barlomar neix amb falta d’espai» JOSÉ ANTONIO CÁNOVAS - DIRECTOR GENERAL DE TERMINAL MARÍTIMA DE CARTAGENA (TMC)

A la pregunta referida al Corredor Mediterrani, Ignacio Ballester, de MSC, va fer referència a l'esdeveniment celebrat en dates recents a Barcelona per reclamar «una infraestructura que ja hauria d'estar a punt ja que és molt necessària». «La indústria del contenidor som els que estem estirant el carro i esperem que quan s'aconsegueixi no es produeixi un tap a França. Hi ha molta riquesa a la Mediterrània que cal connectar».

Per la seva banda, Óscar Gómez, de Repsol Cartagena, va ser el primer a contestar la pregunta sobre el futur de la mobilitat i la descarbonització i va explicar que «el 2020 la UE va establir per al 2050 reduir el 90% de les emissions associades al transport. És clar que per això serà necessari utilitzar les tecnologies disponibles i no hi ha d'haver influències partidistes sobre cap tecnologia. No tots els segments de la mobilitat tenen la mateixa solució». Gómez va defensar els combustibles sintètics perquè compten amb avantatges ja que per al seu ús no cal realitzar modificacions en motors o sistemes. «Un tercer avantatge és que la seva aplicació és immediata».

Daniel Fernández, d'Engie, va explicar que «totes les tecnologies sumen i totes aporten. No es tracta només d'electrificar. Tots podem prendre iniciatives domèstiques per descarbonitzar».

Sobre l'evolució del mercat internacional de cereals en relació amb el Port de Cartagena, Jorge Alvargonzález, d'Ership, va explicar que la relació de la seva empresa amb el Port de Cartagena és com de companys de col·legi. «Des dels anys 50 que visitem armadors i sempre portem el Port de Cartagena al nostre portafolis ja que és un dels ports més importants per a nosaltres, amb què no només estem implicats, sinó compromesos».

José Antonio Cánovas, director de la Terminal Marítima de Cartagena (TMC), va destacar que «Cartagena és objectiu de moltes importacions de referència de la Mediterrània».

Pel que fa a sostenibilitat, Ignacio Ballester va recordar que durant la pandèmia va baixar la contaminació i «els vaixells van demostrar ser el transport més eficient i el menys contaminant».

Finalment, a la pregunta de quin serà el futur de les tecnologies a aplicar a les flotes: hidrogen verd o amoníac, Ignacio Ballester va destacar que «la tecnologia que s'imposi a més llocs serà a la que MSC doni suport»; José Antonio Cánovas va destacar que investiguen en diferents tipus de productes, «potser els carburants sintètics i ecològics seria la millor notícia».

Per part seva, Óscar Gómez, de Repsol, va apuntar que «a curt termini l'única línia són els biocombustibles avançats o els sintètics».

Sí que van estar d'acord que, de moment, pel cost, l'hidrogen verd «no és la solució a curt termini».

Yolanda Muñoz: "El de Cartagena és el Port més rendible d'Espanya"

Després de la intervenció de l'alcaldessa de Cartagena va prendre la paraula la presidenta de l'Autoritat Portuària de Cartagena, Yolanda Muñoz, que va agrair a Prensa Ibérica i al diari ‘La Opinión’ l'organització de l'esdeveniment «per poder arribar a tots els que són dins i fora del sistema portuari i va destacar el gran nivell dels ponents.

Yolanda Muñoz va destacar que el Port de Cartagena és la infraestructura més important en trànsit comercial i el més rendible d'Espanya. A més és «entrada del turisme estranger a la Regió de Múrcia i potencia la façana marítima de Cartagena com a símbol de vida, de desenvolupament i de confort de la ciutat, cosa que converteix Cartagena en una ciutat acollidora, oberta, que es complementa amb tots els projectes en marxa».

La presidenta de l'Autoritat Portuària va aprofitar la seva intervenció per destacar la importància de cadascuna de les empreses que treballen al Port i «mostrar-los les bondats i les potencialitats actuals i de futur del Port de Cartagena».

Yolanda Muñoz va destacar el futur prometedor del Port de Cartagena «arribarem als 35 milions de tones» i va assegurar que Barlomar no és excloent del Gorguel, «es tracta d’ampliar el port existent». També va destacar que Ports de l'Estat també s'ha bolcat per aconseguir el desenvolupament del Port de Cartagena, igual que el Ministeri de Transició Ecològica, amb «passos ferms i segurs per al desenvolupament de Barlomar, que suposarà créixer en contenidors i també en granel sòlid».

«Suposarà un projecte comercial econòmic, mediambiental i de desenvolupament social per traslladar la terminal de contenidors de Santa Lucía a Barlomar. Un projecte estratègic de referència per a la Regió, amb moltíssimes vessants i que crearà més de 10.000 llocs de treball».

Yolanda Muñoz va considerar que «el projecte del Port de Cartagena encara no toca sostre ja que ens queda un futur prometedor».

En la seva intervenció, l'Autoritat Portuària va presentar cadascun dels ponents i les seves empreses com MSC, la naviliera més gran del món, amb 730 vaixells i que a més de Cartagena opera en 155 països; va destacar la importància de la posició geoestratègica de Cartagena per a l'emmagatzematge de granels i va valorar projectes emblemàtics com el de Repsol amb l'hidrogen verd que persegueix la descarbonització i assolir objectius de l'Agenda 2030.

