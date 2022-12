¿Per què el Pernil de Terol és diferent? Perquè el fred marca el procés de curació. Aquest producte tan emblemàtic i tradicional de la gastronomia espanyola també és un producte innovador. La Denominació d'Origen Protegida, DOP Pernil i Paleta de Terol, va ser la primera a Espanya, el 1984. Després el 1997 va passar a formar part de la llista d'aliments protegits per la Unió Europea, que certifica la seva elaboració sota unes condicions estrictes de qualitat i en una zona única.

Per definició, el Pernil de Terol DOP és baix en sal. ¿El motiu? La seva climatologia i localització geogràfica, que el fan únic. El fred sec de la província i una altitud igual o superior a 800 metres li aporten unes característiques úniques que permeten una curació mínima de 14 mesos per al pernil i 9 mesos per a la paleta, i necessita menys sal per a la curació.

Un pernil singular marcat en fred

El fred sec és la clau ja que fa que calgui menys sal per convertir aquest pernil en un producte singular. I per destacar el sabor suau i el color natural singulars del Pernil de Terol DOP, la Unió Europea també vol impulsar les característiques d'aquest producte únic que s'elabora amb pernils de pota blanca, i ha engegat la campanya “Marcat en fred”.

L'objectiu de la campanya no només és posar en valor un producte de qualitat, també els valors que hi van associats: el clima, el paisatge i les persones que l'elaboren.

¿Com es pot identificar? El sabor únic del Pernil de Terol no només es distingeix al paladar. Per reconeixe’l a la botiga només cal buscar el segell de qualitat europeu, DOP, i l'estrella de vuit puntes gravada a foc al costat de la paraula Terol, el símbol d'identificació.

Motor econòmic i social Aquest producte contribueix al desenvolupament rural i a la conservació de mètodes tradicionals en tot el procés, i és un motor econòmic i social fonamental per a tot el territori, ja que els seus municipis presenten una densitat de població molt baixa. El pernil de Terol ha passat de ser un producte tradicional que sustentava unes quantes famílies, a un producte que lidera l'economia de la província, i la seva producció es fa 100% allà. No només és un producte molt lligat a la terra, també és una alternativa única i una aposta sempre encertada. www.jamondeteruel.eu

Finançada per la Unió Europea. Les opinions i els punts de vista expressats només comprometen el seu(s) autor(s) i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o els del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Ni la Unió Europea ni l'autoritat atorgant no en poden ser considerats responsables.