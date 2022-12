L'aigua és, en bona part, el recurs natural més bàsic per a la vida en el planeta. La necessitem tant sí com no per a sobreviure, per a produir molts dels aliments que consumim diàriament, per a la higiene personal i també dels espais. Però, a més, és una font d'energia neta i renovable per a continuar avançant cap a un model de generació que deixi de dependre dels combustibles fòssils.

L'energia hidràulica aprofita l'energia cinètica dels corrents d'aigua, els salts o les marees per a la producció d'electricitat. Aquesta font d'energia neta és la més emprada en el món. Segons l'Agència Andalusa de l'Energia, Espanya té un gran parc hidroelèctric amb unes 1.300 centrals i 900 minicentrals que en total produeixen uns 23.000 MWh. Això suposa el 18% de l'electricitat que es produeix a Espanya.

El desenvolupament d'aquesta font d'energia neta i renovable és fonamental per a complir amb els objectius marcats a escala europea i espanyol per a reduir l'emissió dels gasos d'efecte d'hivernacle en les pròximes dècades. El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) preveu que les energies renovables suposin el 74% de la generació elèctrica en 2030 i el 42% sobre l'ús final.

Com es genera l'energia hidràulica?

Segur que en alguna ocasió has passat per algun dels múltiples embassaments amb els quals compta Espanya. La forma més clàssica de produir energia hidràulica és mitjançant la utilització d'embassaments. En aquesta mena de centrals l'aigua s'acumula gràcies a les preses, que la retenen, i que posteriorment la deixen caure en grans quantitats i des d'una gran altura, movent unes turbines que generen energia mecànica.

L'energia hidràulica generada a Espanya està concentrada íntegrament en 5 comunitats autònomes. Segons dades del portal Statista, Castella i Lleó al capdavant, va generar aproximadament 7.850 GWh d'energia hidràulica en 2021, seguida de Galícia (6.764), Catalunya (2.922), Aragó (2.246) i Extremadura (2.075).

Quins són els beneficis de l'energia hidràulica?

L'energia hidràulica és una font renovable i neta. Encara que el seu cost és més elevat que un altre tipus de centrals, generin canvis en l'entorn i també tinguin molta dependència de les pluges i altres fenòmens climatològics, la veritat és que els avantatges són molt importants i, principalment, destacarien dos:

Energia més barata. Produir-la és molt més barata. Però no sols això, el seu preu en el mercat majorista de l'electricitat és molt més barat i, per tant, pot reduir el preu final que paguen els consumidors. Sostenible. L'aigua és un recurs net que no genera cap mena de residus i tampoc genera emissions de CO₂.

Per què és important estalviar aigua?

Enguany, un dels més secs a Espanya i Europa, s'ha vist clarament la necessitat que tenim d'aquest recurs natural. La falta de pluges, ha generat un dèficit crític d'aigua en els embassaments que ha portat aconsegueixo un nivell baix de producció en els últims mesos.

Encara que la Terra té una gran quantitat d'aigua, no tota és apta per al consum humà. En total, el planeta té 1.386 milions de quilòmetres cúbics d'aigua, però el 97% es troba en els oceans i el 2% està congelat. Això significa que l'aigua que podem usar és molt poca en comparació amb la que hi ha disponible.

El consum intensiu que fem d'aquest recurs i el canvi climàtic fan que sigui més important que mai protegir l'aigua i optimitzar el seu ús al màxim. Si no ho fem, en les pròximes dècades les conseqüències podrien ser molt greus. Els problemes relacionats amb l'aigua són ja evidents. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), 3 de cada 10 persones en el món no tenen accés a aigua potable segura i 6 de cada 10 no tenen accés a instal·lacions de sanejament gestionades de manera segura. A més, el 40% de la població mundial està enfrontant una escassetat d'aigua.

Les previsions per al futur són encara més ombrívoles. Segons un informe de l'Organització Mundial de Meteorologia (OMM), si no es prenen mesures, l'any 2050 la qüestió de la falta d'aigua o la contaminació de l'aigua podria afectar 5.000 milions de persones, gairebé la meitat de la població mundial.

Per aquest motiu, la protecció de l'aigua es troba en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, en concret en l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6, que busca garantir la disponibilitat d'aigua, la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots.

L'aigua dels oceans també és important

Encara que l'aigua que tenen els oceans no sigui potable, també juga un paper fonamental per al planeta. Els oceans són un dels hàbitats amb major diversitat en el món, contenen més del 90% de l'espai habitable del planeta i alberguen 250.000 espècies conegudes (més les que encara no s'han descobert), segons Nacions Unides.

A més, cada vegada hi ha més evidència del paper que exerceix la biodiversitat en la salut del planeta. La superfície dels oceans absorbeix gairebé un terç del CO₂ emès a l'atmosfera per les activitats humanes, la qual cosa redueix la quantitat de gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera.

Però això no és tot. Els oceans també són el gran pulmó del món. Gràcies al fitoplàncton (microorganismes autòtrofs), segons National Geographic, s'allibera entre el 50 i el 85% de l'oxigen en l'atmosfera, uns 27.000 milions de tones a l'any.

Generació d'energia eòlica en la mar

L'energia eòlica marina és una manera de generar electricitat utilitzant el vent que bufa sobre els oceans. Aquesta energia s'obté mitjançant la instal·lació d'aerogeneradors en plataformes fixes o flotants en la mar. En els pròxims anys, s'espera un augment en l'ús d'aquesta tecnologia. Per exemple, Naturgy i Equinor estan treballant junts en un projecte anomenat Floating Offshore Wind Canàries (FOWCA), que té com a objectiu instal·lar més de 200 MW d'energia eòlica marina flotant en l'est de Gran Canària.

Aquest parc eòlic marí podria contribuir a reduir les emissions de CO₂ en una quantitat equivalent a les emeses per 350.000 cotxes a l'any. A més, segons un estudi realitzat per la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, s'estima que el projecte podria generar més de 2.500 ocupacions en totes les seves fases, incloent-hi treballs directes, indirectes i induïts.

Cuidar de l'aigua

En la seva obra per al projecte EnergyzArte, la il·lustradora Nuria Díaz mostra la importància de la cura del medi ambient a través d'una imatge simbòlica d'una dona abraçant a la naturalesa amb l'aigua com a protagonista. Les abraçades són una forma de comunicació no verbal que utilitzem per a expressar protecció, afecte i cura.

Aquesta és una actitud que hauríem de tenir no sols amb les persones pròximes a nosaltres, sinó també amb el medi ambient i l'aigua, un recurs essencial per a la supervivència humana. Aquest projecte va ser elaborat per Premsa Ibèrica amb la col·laboració de Naturgy.