Les Zones de Baixes Emissions (ZBE) són ja una realitat en algunes ciutats com Madrid i Barcelona, però, a partir de 2023, la Llei de Canvi Climàtic exigeix que tots els municipis de més de 50.000 habitants desenvolupin plans per a implementar aquestes zones, que impediran l'accés de nombrosos cotxes als centres urbans de les localitats afectades. A escassos dies de la seva entrada en vigor, prop de la meitat dels espanyols desconeixen què són les Zones de Baixes Emissions, segons confirma un estudi dut a terme per la companyia de gestió de flotes i mobilitat corporativa, Alphabet.

Amb el canvi d'any arriben també nous canvis per a la mobilitat. A partir de 2023, amb la implementació de les noves Zones de Baixes Emissions, més de 150 municipis espanyols hauran d'aplicar restriccions que afectaran la mobilitat dels seus ciutadans. Segons Sumauto, a Espanya al voltant d'11,5 milions de cotxes circulen per aquestes localitats i, d'ells, la mesura afectarà, com a mínim, a gairebé quatre milions de vehicles, que són els que no tenen el distintiu de la Direcció General de Trànsit (DGT). I és que aquest distintiu, que categoritza als vehicles en funció del seu grau de contaminació, serà el que marqui la pauta sobre quins vehicles poden accedir a aquestes zones i quins no.

En aquest sentit, els resultats de l'estudi dut a terme per Alphabet, recullen que un 37,5% dels espanyols desconeix quin distintiu té el seu vehicle, xifra que ascendeix fins al 43% en els municipis d'entre 50.000 i 100.000 habitants.

Coneixement i percepció de les ZBE

Per a poder analitzar les diferències en la percepció i coneixement sobre les ZBE dels ciutadans, en funció del seu lloc de residència, Alphabet ha realitzat un estudi amb més de 5.000 entrevistes, sobre la base de dues mostres poblacionals: els ciutadans de les 17 principals capitals de cada comunitat autònoma i una mostra representativa de 100 municipis espanyols amb una població des de 50.000 a 100.000 habitants.

Aquest estudi mostra que el nivell de coneixement de les ZBE és molt semblant tant entre els habitants de les principals capitals com entre els dels municipis analitzats, amb un 55% i un 50% respectivament. No obstant això, malgrat aquestes xifres, un 27,5% dels quals declaren conèixer aquestes ZBE no saben com els afectaran en el seu dia a dia.

Si bé la majoria dels enquestats es mostren a favor de la implementació d'aquesta mesura, gairebé 3 de cada 10 ho estan sempre que no l'afecti la mobilitat amb el seu vehicle.

La implementació de les Zones de Baixes Emissions comportarà que els vehicles més contaminants no puguin accedir al centre de les ciutats. A Espanya, amb un parc mòbil l'edat mitjana del qual se situa per sobre dels 13 anys, molts dels vehicles que circulen actualment pel centre ja no podran fer-lo. No obstant això, només un 16% dels enquestats considera que haurà d'adquirir un vehicle més sostenible per a accedir al centre de la seva ciutat per aquest motiu. Dels quals valoren aquesta opció, la majoria es decanta pels híbrids no endollables (33%), seguits d'aquells que optarien per un vehicle 100% elèctric (22%), i pels qui triarien un dièsel o gasolina menys contaminant del que tenen actualment (18%).

El que és clar és que més d'un terç dels espanyols perceben que els seus hàbits de mobilitat canviaran amb l'entrada en vigor de les ZBE, mentre que un 27% té incertesa sobre el que passarà en aquest sentit.

Principals motivacions

L'estudi dut a terme per Alphabet confirma que els espanyols es mostren preocupats per l'excés de contaminació en l'aire de les seves ciutats. Així ho afirmen el 72% dels enquestats a nivell nacional, xifra que descendeix fins al 67% en els municipis analitzats en l'estudi.

A part de la implementació de les ZBE, els espanyols consideren que existeixen altres mesures per a millorar l'aire de la seva ciutat. La que perceben com més interessant, amb un 83%, és el foment del transport públic (abonaments gratuïts, més línies, major freqüència…), seguida d'aquelles enfocades en l'increment dels plans d'ajudes per a la compra de vehicles elèctrics (un 50%). Altres mesures també molt valorades per més del 40% dels enquestats són la instal·lació de pàrquings dissuasius en les entrades de les ciutats o augmentar les zones per als vianants.

El que queda patent en l'estudi de Alphabet és que les accions que impliquen assumir un cost addicional per al ciutadà són, amb diferència, les pitjor valorades (4,7% per al pagament de peatges i 3,5% per a estacionament regulat).

Sobre els motius que han portat al Govern a crear ZBE, un 69% dels espanyols creu que responen a motius mediambientals, seguits d'aquells que consideren que la seva posada en marxa es realitza per a millorar la salut dels ciutadans (36%). No obstant això, un 29% dels enquestats afirma que aquesta mesura respon a fins polítics i un 25% que persegueix una fi recaptatòria.