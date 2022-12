La Fundació Jiménez Díaz ha estat seleccionada com a millor hospital d'Espanya, com a millor centre del nostre país, pel seu compromís amb l'excel·lència i una gestió altament qualificada, en la setena edició de l'Índex d'Excel·lència Hospitalària: IEH 2022, que realitza l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada.

"La Fundació Jiménez Díaz ha aconseguit mantenir la primera posició en el nostre rànquing anual a causa dels excel·lents resultats obtinguts en paràmetres clau com els temps que esperen els pacients per a rebre atenció, les seves altes quotes de recomanació entre els ciutadans o el manteniment del saldo positiu en les dades d'entrades i sortides per lliure elecció, factors que avalen el seu lideratge durant aquests set anys", afirma Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l'Institut Coordenades.

Sánchez, afegeix que "el IEH 2022 també confirma la fortalesa sanitària de la Comunitat de Madrid respecte a la resta de zones geogràfiques en comptar enguany amb quatre centres dins del top 5 del rànquing nacional, un més que en l'edició de 2021".

Després de la Fundació Jiménez Díaz i l'Hospital Universitari La Paz, tots dos a Madrid, i l'Hospital Clínic de Barcelona ocupen la segona i tercera posició en el IEH 2022, respectivament, relegant a un quart lloc a l'Hospital Universitari Gregorio Marañón, de Madrid, que l'any passat se situava en tercera posició.

La novetat és que l'Hospital Clínic Sant Carles, de Madrid, gana tres posicions i passa del lloc 8è al 5è lloc en el rànquing estatal. El sisè centro en el rànquing és l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, que perd una posició respecte a 2021, en contrast al que ocorre amb l'Hospital Ruber Internacional, de Madrid, que guanya dos en passar d'un 9è a un 7è lloc, o amb l'Hospital Quirónsalud Barcelona, que millora dues posicions fins a situar-se 8è en el IEH 2022.

La novena i desena posició les ocupa l'Hospital Universitari i Politécnic La Fe --únic hospital de la Comunitat Valenciana present en el top10-- i l'Hospital Quirónsalud Madrid, respectivament.

"A pesar que la sanitat pública travessa un període complex i d'una certa dificultat que constata el conflicte a nivell estructural que afecta a Espanya en el seu conjunt, acuitat per les crisis financeres que s'han anat encadenant des de la pandèmia, els hospitals espanyols continuen demostrant una elevada capacitat de resistència i un ressenyable nivell de robustesa", comenta Sánchez Lambás.

Segons indica, "el top10 del IEH 2022 manifesta, un altre any més, l'esforç realitzat per aquests centres per a mantenir els alts estàndards de qualificació hospitalària, molt per sobre de la mitjana europea. Però, també, per a millorar la seva excel·lència gràcies a la seva obstinació, constància i recursos que destinen a potenciar la innovació, la recerca i la docència, la qual cosa repercuteix positivament en l'estat de benestar i en la qualitat dels serveis que ofereixen als pacients".

L'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) analitza de manera anual l'excel·lència hospitalària dels centres hospitalaris espanyols, tant públics com privats, que més aposten per la qualitat i sostenibilitat d'un sistema de salut universal, basant-se per a això en paràmetres com la qualitat assistencial, el servei hospitalari, el benestar i la satisfacció percebuts pel pacient, així com la capacitat innovadora, l'atenció personalitzada i l'eficiència en l'ús dels recursos per part d'aquests.

Igual que en les anteriors edicions, s'estructura entorn de tres eixos: IEH General (els 10 millors centres a nivell nacional), IEH autonòmic (els cinc millors de cada comunitat autònoma) i IEH per especialitats (els tres millors, segons especialitat).

Per a l'elaboració de l'anàlisi, l'Institut Coordenades ha realitzat 2.100 enquestes a professionals de l'àmbit de la salut a Espanya procedents de diferents hospitals, donant com a resultat a un IEH amb base en les dades i resultats d'aquests centres, així com en les percepcions dels professionals que treballen en ells.