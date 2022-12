La crisi energètica ha sigut una de les protagonistes d’un any de màxims històrics en el preu de l’electricitat, el gas i altres béns de consum. La preocupació per l’escalada del cost de la vida ha mogut els espanyols a adoptar hàbits més sostenibles en la rutina diària que no només tenen el seu reflex en la factura a finals de mes sinó també en la protecció del medi ambient.

Aquesta és la principal conclusió que s’extreu dels resultats de la segona onada del Baròmetre de Conductes Sostenibles elaborat a partir de les dades obtingudes del Sosteniblòmetre d’Aqualia, el primer mesurador de conductes i hàbits sostenibles per als ciutadans. L’eina –un senzill test de 10 preguntes disponible a la web sosteniblometro.com– aporta informació d’interès sobre les accions que la ciutadania té incorporades, en una mesura o una altra, a la seva vida quotidiana quant a comportament responsable i sostenible. Des del llançament el gener del 2022 i després de gairebé un any recopilant i analitzant dades, Aqualia ha presentat un segon Baròmetre amb les respostes dels participants dels gairebé 9.000 tests realitzats. Mesures d’eficiència energètica En aquesta segona onada, que mesura els resultats obtinguts entre el 31 de maig i el 13 de desembre, s’han incrementat en un 300% el total de tests realitzats respecte al període anterior. Els resultats recollits mostren la preocupació pels alts preus energètics que porten més del 95% de les persones consultades a mantenir finestres i portes ben tancades quan encenen la calefacció; a més, també més del 95% dels qui van participar en el Sosteniblòmetre van afirmar que procura no obrir sovint el forn quan cuinen. També el 95% dels qui han participat en el Sosteniblòmetre opta per dutxar-se en lloc de banyar-se. Quant als hàbits que han trobat fins al moment menys seguiment entre la població destaca el fet que només el 21,8% dels participants afirmen que disposen de cotxe elèctric o n’estan planificant l’adquisició durant l’any vinent. A més, el 23% dels qui han realitzat el test reconeixen que recullen en un gibrell l’aigua de la dutxa abans que surti calenta per utilitzar-la més tard. D’altra banda, el 25% dels enquestats diuen que eviten comprar productes envasats amb plàstic. A més, s’ha elaborat un rànquing de «províncies més sostenibles». La dada de mesurament de la sostenibilitat més o menys alta és l’índex obtingut de la relació entre les puntuacions (sostenipunts) i el nombre de participacions fetes a cada ciutat. Els ciutadans de les províncies de Toledo, Màlaga, Almeria, Madrid i Sevilla, són, en aquest ordre, els que, per la participació i encert en les respostes, han acreditat que desenvolupen comportaments més sostenibles. Com a novetat, el Baròmetre recull en aquesta segona onada un estudi per ciutats, del qual s’extreu que Barcelona, Madrid i Sevilla són, en aquest ordre, les que han registrat una participació més gran, seguides de Vigo i Almeria. El repte del Sosteniblòmetre Aqualia és la quarta empresa de gestió d’aigua a Europa i la novena del món, segons l’últim rànquing de la publicació especialitzada Global Water Intelligence. Des de fa anys, la companyia pregunta als públics d’interès per les qüestions que els preocupen, com una manera d’orientar els esforços cap aquestes qüestions. Per endinsar-se en aquest procés d’escolta dirigit a empleats, administracions públiques, clients finals, proveïdors i entitats del tercer sector dels 17 països on l’empresa desenvolupa la seva activitat, es va posar en marxa el «Sosteniblòmetre» d’Aqualia, el primer mesurador de conductes i hàbits sostenibles per als ciutadans. Com a tal, aporta informació d’interès sobre les accions que la ciutadania té més o menys adquirides en la vida quotidiana quant a comportament responsable i sostenible. Es tracta d’una iniciativa que busca difondre i promocionar l’adopció de petits hàbits que poden impactar positivament en el nostre entorn més pròxim. El I Baròmetre es va engegar el juny d’aquest any i l’estudi es repetirà periòdicament animant els ciutadans que continuïn mesurant el nivell de sostenibilitat en els seus hàbits diaris. N’hi ha prou amb accedir a la web a través d’aquest codi QR i completar un test amb 10 preguntes sobre hàbits quotidians. El «Sosteniblòmetre» avaluarà el nivell de sostenibilitat del nostre dia a dia (necessita millorar, acceptable, sostenible o supersostenible) i oferirà consells per millorar alguns hàbits, segons la puntuació obtinguda.