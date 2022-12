L’Associació Español de Seguretat Alimentaria i Nutrició (ASEAN) ha emès una alerta per presència de Listeria monocytogenes en carn de cap de porc cuita. El producte afectat s’hauria distribuït inicialment a Andalusia i a Castella-la Manxa, si bé no es descarta que hi hagi distribució en altres comunitats autònomes.

L’alerta ha arribat a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) gràcies a una notificació traslladada per les autoritats sanitàries del País Basc. En concret, es tracta del cap de porc cuit de la marca Susaeta i l’alerta afecta tots els lots que es troben actualment al mercat. ⚠️ Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en carne de cabeza de cerdo cocida.

🚫 No consumir

📌 https://t.co/WQH5JJEiTM pic.twitter.com/vpljn9nRUv — AESAN (@AESAN_gob_es) 23 de diciembre de 2022 Tot i que de moment no consta cap cas notificat associat a aquesta alerta, l’AESAN recomana a les persones que tinguin a casa el producte indicat que s’abstinguin de consumir-lo i el tornin als punts de venda. En el cas d’haver consumit aquesta carn de cap de porc i presentar algun símptoma compatible amb la listeriosi (febre, mal de cap, vòmits o diarrea), es recomana acudir a un centre de salut.