El gas renovable és una font d’energia que es genera a partir de residus agroalimentaris o ramaders, com els fems o els purins de vaques i porcs. És una font d'energia sostenible i neta que es pot utilitzar per generar electricitat i calor. També és una gran opció com a combustible per al transport. El gas renovable emet menys contaminants i contribueix a preservar el planeta. La tecnologia de producció de gas renovable és madura i ja hi ha molts projectes d’èxit a tot el món.

A més, el cost del gas renovable està disminuint i els incentius per utilitzar-los estan augmentant. Aquesta és la combinació perfecta perquè el 2023 sigui un any important en el seu desplegament com a alternativa viable als combustibles fòssils tradicionals.

Aquest any hem experimentat les conseqüències de la volatilitat extrema del preu del gas fòssil. L'excessiva dependència de la Unió Europea (UE) del subministrament d'energia procedent de Rússia obstaculitza la seguretat de subministrament i infla les factures energètiques de milers de llars, comerços i indústries europees. La UE està decidida a allunyar-se del gas rus mentre manté els esforços de mitigació del canvi climàtic i accelera la producció i el consum d'energia renovable. I aquí hi juguen un paper clau els gasos renovables. Segons l'informe estadístic de 2022 de l'European Biogas Association, el sector ja està proporcionant 18,4 bcm (mil milions de metres cúbics a l'any) de gas renovable a Europa i podria proporcionar fins a 167 bcm, cobrint el 35-62% de la demanda de gas del 2050.

El desplegament de 35 bcm de biometà sostenible l'any 2030 proposat per la Comissió Europea al pla d'acció REPowerEU contribuirà a la seguretat energètica i la mitigació del canvi climàtic. Per assolir l’objectiu d’aquests 35 bcm, el biometà ha de mantenir un creixement sostingut fins al 2030.

A més, l'ús de gas renovable comportarà la creació de llocs de treball, un desenvolupament econòmic més gran i una millora de la qualitat de l'aire. Governs, empreses i particulars estan començant a reconèixer les grans perspectives del gas renovable i estan prenent mesures per garantir-ne l'èxit. Per a Francesco La Camera, director general de l'Agència Internacional d'Energies Renovables (IRENA), “malgrat els reptes existents, el sector de les renovables ha demostrat ser un motor fiable per a la creació de llocs de treball”. I és que, segons l'informe, “Energies renovables i ocupació: revisió anual del 2022”, el 2021 el sector de les energies renovables va assolir 12,7 milions de llocs de treball, un increment de 700.000 nous llocs de treball.

El pic de Hubbert

La teoria del pic de Hubbert, també coneguda com a corba de Hubbert o teoria del pic del petroli, va ser proposada per primera vegada pel geofísic M. King Hubbert el 1956 com una forma de predir la taxa de producció màxima d'un recurs finit. Segons aquesta teoria, la taxa de producció d’un recurs finit tendeix a seguir una corba en forma de campana. Al principi, la taxa de producció augmenta a un ritme ràpid a mesura que s'extreu i utilitza una quantitat més gran del recurs. Al final, la producció arriba al punt màxim i comença a disminuir a mesura que el recurs s'esgota.

Segons el pic de Hubbert, el món fa 25 anys que gasta desmesuradament els recursos fòssils i a aquest ritme amb prou feines ens en queda per a 40 anys més. Per això, les energies renovables i en concret els gasos renovables tenen un protagonisme especial a l'hora de fer un plantejament realista.

La situació actual

Segons Sedigas, des de començament d'any els cicles combinats de gas han generat el 25,1% de l'electricitat consumida a Espanya, convertint-se en la principal tecnologia de generació i contribuint decisivament a garantir el subministrament elèctric en períodes d'alta demanda, com ara són l'estiu i l'hivern. És a dir, el gas ha estat un combustible clau per evitar apagades i seguirà sent-ho durant molt de temps. La seva evolució, en tot cas, passarà pel gir cap a un model més sostenible i net, i aquí pren especial protagonisme el gas renovable.

Actualment, Espanya compta amb cinc plantes de biometà a partir de biogàs procedent de diversos residus (FORSU -Fracció Orgànica de Residus Sòlids-, subproductes agrícoles, llots de depuradora i fems ramaders) i fonts (biodigestors i abocadors). Aquestes instal·lacions estan situades a Madrid (Parc Tecnològic de Valdemingómez), Burgos (planta de Villalonquéjar), Barcelona (abocador de Cerdanyola del Vallès), la Corunya (EDAR de Bens) i Lleida (Granja Torre Santamaria). La producció actual d'aquestes plantes és d'uns 200 GWh a l'any, i el biometà generat després s'aboca a la xarxa de distribució de gas natural.

A tot el continent, la producció de biometà ha experimentat un creixement considerable en la darrera dècada. 2020 va ser l'any de més augment interanual en la producció de biometà, que va pujar a 32 TWh a Europa. Aquest creixement va ser el doble que el de l’any anterior. El 2021, el mapa del biometà de l'Associació Europea del Biogàs (EBA) presentava 1023 plantes; en comparació, només hi havia 729 plantes el 2020 i 483 plantes el 2018. França va registrar l’augment més gran en el nombre de plantes de biometà; el 2021 hi havia 123 plantes, mentre que el 2020 n'hi havia 91. Tancarà 2022 amb prop de 400 plantes de biometà.

La situació futura

Alex Schmitt i Huangluolun Zhou, d'Energy Brainpool, han presentat un resum de l'EU Energy Outlook 2060. Els seus escenaris tracen com el sistema energètic europeu (UE 27, Regne Unit, Suïssa i Noruega) canviarà dràsticament les properes dècades. A les tensions geopolítiques actuals s’hi sumen la mitigació climàtica i un parc de centrals obsolet com a principals impulsors del canvi a nivell europeu i nacional.

L'EU Energy Outlook 2060 mostra els desenvolupaments en l'escenari central d'Energy Brainpool per a la UE 27, inclosos Noruega, Suïssa i el Regne Unit. En general, els desenvolupaments reals als països individuals poden variar significativament. Però per poder prendre decisions ben fundades, és essencial elaborar models detallats dels mercats nacionals individuals i els factors d'influència específics de cada país. Actualment, l'Energy Brainpool ofereix tres escenaris de preus d'energia. La Figura 1 mostra les diverses tendències per als escenaris. Les diferències es relacionen amb els supòsits sobre el desenvolupament dels preus de les primeres matèries, així com la flota de centrals elèctriques i la demanda flexible d'electricitat.

En tot cas, l'any 2023 seguirà marcat per la incertesa al voltant de com es resolgui la guerra a Ucraïna. Hi ha diversos escenaris, segons els experts:

L'escenari “Central”

A causa de les tensions actuals amb Rússia, Europa deixarà d'importar gas de gasoductes russos com a molt tard el 2027. El gas natural fòssil tendirà a ser substituït per combustibles renovables com el biometà o l'hidrogen verd.

En la mesura que el gas natural encara s'utilitzi per generar energia, el preu haurà de baixar per continuar sent competitiu. L'escenari assumeix un sistema energètic fortament descentralitzat en el futur amb una considerable expansió de les energies renovables.

L'escenari de les “Tensions”

Les tensions actuals entre Rússia i Occident s'intensificaran. En conseqüència, Europa aturarà la importació de gas de gasoductes russos com més aviat millor. Això portarà a un alt nivell de preus del gas natural també a mitjà termini. Es preveu un augment fort dels preus del CO₂ en comparació amb l'escenari central.

L'escenari d'Alleujament

La relació entre Europa i Rússia es relaxarà els propers anys. Per tant, les importacions de gas de canonada russa continuaran a mitjà termini. Tot i això, hi ha la voluntat política a Europa per limitar la dependència dels combustibles fòssils de Rússia i, per tant, s'importarà menys gas natural que abans de la guerra d'Ucraïna. A més, es mantindran els objectius d’expansió de renovables adoptats durant la crisi.

2023, per tant, serà un any clau per als gasos renovables en què Espanya pot demostrar el seu enorme potencial per esdevenir un dels grans productors europeus. La manca d'incentius, però, ha frenat fins ara aquest d’impuls, tot i que a poc a poc sorgeixen alguns projectes de col·laboració publicoprivada que estan contribuint al seu desenvolupament. Un exemple n’és la firma recent entre el Consorci Besòs Tordera (CBT) i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (CGRVO) per a la posada en marxa del seu primer projecte de producció i injecció de biometà a la xarxa de Nedgia.