La discoteca Pampara de Barcelona, convertida en fenomen viral aquest dimarts per una escena de ‘perreo’ adolescent pujada de to, està pendent de tancament per falta de llicència. L’espai situat a l’avinguda de Madrid 136-138 és en realitat un local amb llicència d’oficina no oberta al públic. Està expedientada després de suspendre dues inspeccions de la Guàrdia Urbana.

L’Ajuntament de Barcelona confirma a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, que té obert «un expedient de cessament de l’activitat» contra aquest local, que es comercialitza sota el nom d’Associació Oasis Cultural. La policia local va revisar aquests baixos al maig i el juny del 2022 i va detectar diversos incompliments de la normativa, entre els quals va constatar que allotjava activitats diferents de l’autoritzada. Legalment només pot destinar-se a treball d’oficina, sense lliure concurrència ni donar servei a la indústria.

La conseqüència directa de les inspeccions suspeses és l’ordre de tancament. Aquest procediment no és immediat, ja que la part afectada té terminis per presentar al·legacions i el consistori també disposa d’un període per valorar-les. Si finalment no s’accepten es procedeix a la clausura del local.

La complexitat de tenir permís

La patronal de l’oci nocturn, Fecalon, assegura que la notícia del ‘perreo’ viral li va sorprendre perquè no tenia «constància» de cap discoteca ni sala de festes en aquesta ubicació i molt menys amb permís per acollir activitats destinades a menors de 18 anys. De fet, recorden, la gran dificultat per obtenir noves llicències de discoteca a Barcelona ha fet que no hi hagi cap discoteca per a menors a la capital i proliferin les celebracions clandestines sense garanties. «Per acollir sessions per a menors cal tramitar un permís addicional, disposar de l’assegurança apropiada, passar revisions del local sobre venda d’alcohol i sortides d’emergència per exemple...», enumera una portaveu de l’entitat en declaracions a aquest mitjà.

L’absència de llicència, que ha avançat La Vanguardia, se suma a la polèmica sorgida la vigília per les escenes de ball molt sexualitzat en aquesta festa de tarda per a adolescents. Un vídeo publicat a TikTok pels organitzadors i amb més de dos milions de visualitzacions mostrava un grup de noies d’entre 14 i 17 anys ‘perreando’ ajupides i d’esquena a un filera de nois, que simulaven un coit. Educadores, psicòlogues i crítiques culturals consultades per EL PERIÓDICO han analitzat la polèmica i reflexionen sobre els clixés que tramiti l’escena. Reivindiquen la urgència d’una educació sexual per als menors que els donin eines adequades per viure conscientment la hipersexualització de la cultura urbana.