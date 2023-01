Centenars de metges es manifesten aquest dimecres al matí per reclamar millores assistencials i professionals en el primer dia de vaga convocat per Metges de Catalunya. Els protestants s'han concentrat davant de la seu del Departament de Salut, a les Corts, i tenen previst fer una marxa fins a l'estació de Sants per simbolitzar la marxa de facultatius que pateix el país per les condicions actuals.

“Balcells, mou fitxa. Al metge no se’l trepitja!” #VagaMC2023 pic.twitter.com/2yRhDYGyhC — Metges de Catalunya (@metgescatalunya) 25 de enero de 2023 Entre d'altres, critiquen que treballen amb agendes desbordades i que es viu un col·lapse en diferents serveis que no permet una atenció de qualitat. 'Catalunya es queda sense facultatius', 'Diagnosi: dèficit de facultatius' i 'Ho hem donat tot, no hem rebut res' són alguns dels lemes de les pancartes. Balcells proposa un gran pacte pel sistema nacional de salut El conseller de Salut, Manel Balcells, ha proposat a partits i agents econòmics i socials un gran pacte pel sistema nacional de salut. “Li proposa a vostè i a tots: deixem passar la vaga, assentem-nos i anem als canvis en profunditat, als canvis estructurals”, ha dit el conseller al Parlament en resposta a una pregunta de JxCat. Balcells ha anunciat que enviarà aviat una convocatòria per començar a “blindar el sistema des del punt de vista de finançament i de model”, i per “abordar els vertaders reptes que té el sistema i salvar totes aquestes mancances que venen d’anys”. El conseller ha assegurat que comparteix el diagnòstic i el malestar dels sanitaris que estan en vaga, però ha afegit que “una altra cosa és el tractament”.