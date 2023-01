El sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut s'han assegut aquest dilluns en una nova reunió per continuar negociant millores en les condicions professionals i assistencials dels facultatius, després que les últimes trobades acabessin sense acord, i amb una nova convocatòria de vaga aquesta setmana. Just abans d'entrar a la reunió, el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha explicat davant dels periodistes que des de Salut els van trucar dissabte per indicar-los que no calia que vinguessin amb els assessors jurídics. Lleonart ha dit desconèixer el motiu d'aquest gest, ja que en la darrera reunió, divendres, les negociacions van arribar a un punt en què calia incorporar els equips jurídics, segons van dir.

Lleonart ha sospesat que tant pot ser perquè el departament ja ha trobat l'encaix jurídic a les reivindicacions del sindicat o bé, una posició ben diferent, perquè no tingui la voluntat política per donar-hi resposta. "Pot haver-hi dues opcions: que des del Departament hagin trobat l'encaix jurídic a les nostres reivindicacions i per tant estiguem més a prop o que no hi hagi la voluntat ni la valentia política i el fet que vinguessin els assessors els pot posar en el compromís d'haver de dir que no a formes de donar sortida a unes reivindicacions perfectament legals", ha afirmat just abans d'entrar al departament en una atenció als mitjans molt breu, sense preguntes.

Recessos per valorar propostes de Salut sobre l'encaix jurídic

La reunió ha començat minuts després de les 2 del migdia, al Departament de Salut. Molt poc després, les dues parts han fet un recés que ha demanat Metges de Catalunya. Segons fonts del sindicat, el recés s'ha demanat per valorar una proposta de Salut sobre l'encaix jurídic de les possibles mesures. Després de les 3 del migdia, quan el sindicat ja havia tornat a la reunió, hi ha un nou descans per valorar les propostes del departament.

El sindicat ha convocat una nova vaga aquesta setmana, amb aturades parcials dimecres i divendres i la jornada de dijous. Els metges ja es van aturar la setmana passada en dues jornades de vaga, amb una alta participació i mobilitzacions al carrer.