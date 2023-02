Els amants de les cremes de cacau estan d’enhorabona. Els més llaminers de la casa fa anys que gaudeixen de berenars deliciosos, gràcies a Nocilla Original, Nocilla Chocoleche, Nocilla Leche y Avellanas, Nocilla Noir o Nocilla 0% sucres afegits entre d'altres. Ara, la marca líder a Espanya, sempre innovadora i amb ganes de sorprendre i il·lusionar els seus consumidors, se supera i presenta Nocilla Cookies&Cream, una deliciosa crema blanca amb cruixents trossets de galeta de cacau i sense oli de palma, com la resta dels productes de Nocilla.

Es presenta tant en format crema com en format galetes. La crema ve en got de 180 grams i és la primera Nocilla amb trossets de galeta de cacau barrejats amb crema de llet, per degustar-la amb pa, a cullerades…

Les galetes, per part seva, venen en paquet de 120 grams i estan disponibles en format de 6 i 3 unitats. Unes ‘cookies’ elaborades amb massa de cacau i farcides de la Nocilla Cookies & Cream i que permeten gaudir-ne en qualsevol moment i lloc, adaptant-se així als hàbits de consum del públic més jove.

La crema que sorprèn pel seu sabor i trossets cruixents

Nocilla ha sorprès tothom amb aquest nou llançament. I és que pocs productes generen tanta expectació al sortir al mercat. Quin gust té la nova Nocilla? Es noten els trossos cruixents de galeta? La crema s'estén tan fàcilment com l'original? Des del minut un els consumidors no deixen de fer-se preguntes i tots els que ja l'han tastat coincideixen en el veredicte. Nocilla Cookies & Cream és deliciosa, amb una textura única, un toc cruixent i un sabor familiar i molt reconeixible per a tothom.

Un berenar deliciós i sense oli de palma

Amb aquest nou llançament, Nocilla amplia la família de productes. La marca, que pertany a la companyia familiar Idilia Foods, va substituir el 2018 en totes les receptes l'oli de palma per oli de gira-sol alt oleic, cosa que va fer disminuir un 40% la quantitat de greixos saturats Aquest oli conté una alta proporció d'àcids grassos monoinsaturats , similar al de l'oli d'oliva i s’hi afegeix un petit percentatge de mantega de cacau (el greix natural de la fava de cacau) per conservar el mateix sabor i textures de la Nocilla de sempre.

Hi ha moltes maneres de gaudir de Nocilla, ja sigui en ocasions especials, esmorzars, postres o berenars. Amb fruita, per complementar croissants, gofres, creps, brownies, pa de pessic o pastissos de formatge… la versatilitat d'aquesta deliciosa crema admet infinitat de possibilitats. Si vols Nocillejar i convertir un aliment bo en una cosa completament irresistible, et suggerim que experimentis amb totes les receptes que podràs trobar a la seva web.

Deixa't sorprendre per la nova Nocilla Cookies & Cream i comença a Nocillejar a l’estil crunchy!