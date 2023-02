ACN Barcelona - L'empresa Alemanproduct haurà de readmetre una cambrera que va ser acomiadada per no voler treballar amb la roba que li obligaven a posar-se, sostenidors, un 'culotte' i mitges. La titular del Jutjat del Social número 4 de Barcelona considera provat que la firma va vulnerar el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de la treballadora. A banda de readmetre-la, l'empresa li haurà de pagar els sous durant els quals no ha treballat des que va ser acomiadada fins a la resolució del litigi i haurà de "cessar en la conducta que s'ha estimat contrària a drets fonamentals de l'actora". També li haurà d'abonar 6.251 euros per danys morals i 1.613,74 euros més el 10% en concepte d'interessos moratoris.

La dona treballava a l'empresa des del 14 de febrer del 2020 com a ajudant de cambrera a jornada completa amb un contracte temporal i un sou brut de 1.586 euros mensuals. Segons la sentència, l'empresa obligava les cambreres a dur sostenidors, 'culotte' i mitges. La demandant hi va accedir puntualment, però això va provocar que es veiés involucrada en una situació incòmoda per un client del local. Per això no volia vestir així i ho va comunicar als caps. El 8 de setembre del 2021 l'empresa la va amonestar per escrit per negar-se a dur la vestimenta que havia signat per contracte. La dona s'hi va seguir negant, fins que el 12 de setembre del 2021 la firma li va donar vacances. El 25 d'octubre del mateix any li van rescindir el contracte temporal. A banda de la qüestió de la vestimenta, i com a fonaments de dret, la magistrada també considera que el contracte "es va celebrar en frau de llei", perquè, atesa l'antiguitat de la treballadora, no es "justifica" el fet que fos temporal. En aplicació de la normativa de l'Estatut dels Treballadors, la magistrada entén que, al contrari, era indefinit.