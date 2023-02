El 6è Congrés Internacional d’Editors Europa-Amèrica Llatina, que se celebra a Madrid del 7 al 9 de febrer, ha distingit Javier Moll i Arantza Sarasola, president i vicepresidenta de Prensa Ibérica, grup al qual pertany aquest diari, per la seva tasca i la seva trajectòria com editors des de 1978 en favor de la llibertat de premsa i la informació de qualitat.

L’homenatge va tenir lloc en el transcurs del sopar de benvinguda d’una trobada que, sota el títol Com construir un nou model de comunicació sostenible?, aborda els grans desafiaments que afronta en l’actualitat el sector de la comunicació als dos continents.

Jesús González Mateos, director d’Aquí Europa i Canal Europa, va conduir l’acte i va posar en valor la rellevància del grup fundat per la família Moll-Sarasola –integrat per 26 diaris impresos i digitals, i diverses revistes– i la seva contribució a l’impuls de la comunicació a Espanya durant els últims 45 anys.

Javier Moll va assegurar que, des del principi, van apostar per «un periodisme íntegre, lliure, independent i pròxim; un periodisme que, des de l’amor a la veritat i a la diversitat de cultures, coneix, entén, sent i estima les ciutats i regions d’Espanya». La seva dona, Arantza Sarasola, va reflexionar sobre la transformació digital que viu el sector i va posar en valor la incorporació del talent femení a les redaccions. «Som el grup espanyol amb més dones en càrrecs directius», va dir.

En un món marcat per la invasió russa d’Ucraïna, Sarasola va trencar una llança «en favor de la llibertat de premsa on és vulnerada sistemàticament». «Sense llibertat d’expressió, no hi ha homes ni dones lliures», va remarcar en un acte al qual va assistir Sevgil Musaieva, editora d’Ukrainska Pravda, el mitjà de més difusió a Ucraïna.

Florian Nehm, director d’Afers sobre la Unió Europea del grup editorial alemany Axel Springer, i Iary María Gómez Quesada, gerent general de grup Extra de Costa Rica, van ser qui, en nom del conjunt d’editors participants en la trobada, van entregar a Javier Moll i Arantza Sarasola un gravat del pintor José María Barreiro.

El 6è Congrés Internacional d’Editors Europa-Amèrica Llatina, celebrat a la Casa d’Amèrica, reuneix importants editors de premsa, directors de mitjans i periodistes amb el compromís de servir de pont en el camp de la comunicació entre els dos continents.