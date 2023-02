Els dissenyadors ultimen els detalls de les noves col·leccions i temperen els nervis, mentre més de 200 professionals (entre perruquers, maquilladors, models, planxadores…) tanquen les seves agendes i preparen raspalls i brotxes. És el compte enrere perquè comencin les desfilades de la 77a edició de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebrarà dins del context de la Setmana de la Moda de Madrid. Aquest esdeveniment integra, juntament amb la passarel·la més important del nostre país, el projecte de ‘Madrid es Moda’, organitzat per l’Associació de Creadors de Moda d’Espanya (ACME), i que compta amb el suport de l’Ajuntament de Madrid a través del seu programa Madrid Capital de Moda.

Un total de 42 dissenyadors componen el calendari oficial de la Passarel·la MBFWMadrid, dels quals 9 desfilaran en el programa OFF i 33 presentaran les seves col·leccions per a home, dona i 'genderless' al pavelló 14.1 d'IFEMA Madrid. D'ells, 22 formen part de l'agenda de consagrats i 11 participen en la passarel·la de nous talents Allianz EGO. "Aquesta serà una gran edició, amb grans dissenyadors i un programa de desfilades que en si mateixes són una experiència única", subratllava Juan Arrizabalaga, director general d'IFEMA MADRID en l'acte de presentació en què també han estat presents Concha Díaz de Villegas, directora general de comerç de l'Ajuntament de Madrid, Modesto Lomba, president de l'ACME, i Begoña Villacís, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Madrid, que recalcava la importància de la moda com a expressió cultural: “Tenim dels millors autors del món, tenim de les millors confeccions del món i això és una cosa que cal posar en valor. Hem d'estar orgullosos de la nostra moda i apostar pels nostres creadors”.

Una passarel·la més internacional

Arrizabalaga ha posat especial èmfasi en les novetats, entre les quals destaca l'impuls internacional decidit que es vol donar a la passarel·la més important d'Espanya. Per això, dissabte tancarà la gran passarel·la una desfilada doble sota el nom 'Morocco, Kingdom of Light' amb la participació de dos dissenyadors d'alta costura del Marroc: MaisonArtc i Albert Oiknine. A més del Marroc, Lorena Saravia, dissenyadora molt reconeguda a nivell internacional, procedent de Mèxic, serà la firma convidada d'aquesta edició gràcies a l'intercanvi de talents promogut per Mercedes-Benz Fashion Talent.

El programa de la MBFWMadrid començarà el dimecres 15 de febrer amb la seva tradicional jornada dedicada en exclusiva a les desfilades del programa OFF, que es presentaran en diferents localitzacions de la Comunitat de Madrid. Seran en total cinc dies de desfilades que dictaran les tendències que envairan aparadors i armaris la temporada tardor-hivern 2023/24.

Tendències com els anoracs de plomes ‘oversize’ amb aspecte metal·litzat encara que amb teixits molt suaus que posarà sobre la passarel·la del pavelló 14.1 d'IFEMA Madrid Custo Barcelona; o peces amb textures i patrons que evoquen la seducció i el luxe d'Orient, que són el fil conductor de la col·lecció de Jorge Vázquez que proposarà un viatge a Marràqueix als anys 60 inspirat per figures com Yves Saint Laurent, Pierre Berge. Una tardor-hivern que Roberto Torretta vestirà amb una paleta de color inspirada en l'obra del pintor contemporani Egon Schiele, dominada per tons neutres en diferents graus de beix, rosa ensucrat i lavanda, que contrasten amb gris antracita, groc intens, bordeus, blau ceruli i negre; i les nits de les quals es vestiran de subtils transparències, volants d'organza i ornaments brodats en seda, fils d'or, perles i vidre, tal com es presentarà en la desfilada d’Hannibal Laguna.

Una experiència inclusiva

Són només alguns exemples del que es podrà veure del 15 al 19 de febrer a la MBFWMadrid que pretén arribar a un públic nou i més ampli. Aquest és l’objectiu d’altres de les novetats d’aquesta edició, que posarà a prova una experiència pilot per mesurar l’interès que té la passarel·la com a esdeveniment experiencial i cultural. “Es tracta de posar en valor la capacitat d'atracció social del món de la moda –explicava Juan Arrizabalaga– i aproximar la passarel·la a nous públics que, altrament, no tindrien accés a les presentacions. Per això, amb aquesta decisió, hem volgut crear diferents experiències de moda i posar-les a l'abast del públic interessat, en la línia del que fan passarel·les com Nova York, Londres, París, Miami o Sydney, amb la idea de facilitar l'accés a tots els públics a l'univers màgic de la moda que es crea al voltant de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid”.

Per això s'ha definit un rang d'experiències que van des de l'entrada de 10 euros (5 euros per a estudiants) per accedir al Cibelespacio, l'àrea social que inclou ‘photocalls’, activitats, ‘workshops’ amb ‘influencers’, ‘showrooms’ amb venda especial de les creacions d’una selecció de joves creadors; fins a 350 euros per gaudir de 10 experiències superimmersives; passant per l'Experiència Passarel·la que, per 60 euros, inclou l'entrada a una de les desfilades, l'accés al Cibelesespacio i al Kissing Room, on es podran conèixer els dissenyadors. Podeu consultar totes les opcions i entrades disponibles aquí.