La muntanya més alta d'Espanya i l'emblema de l'illa de Tenerife, el Teide i les seves 19.000 hectàrees suposen una de les manifestacions de la natura més impressionants del món, amb un volcà que segueix actiu i que fascina més de tres milions de turistes cada any. Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco des del 2007, el Parc Nacional del Teide és el més visitat de tot Europa.

Una joia de la natura, única i d'ànima volcànica, amb interès paisatgístic i científic que alberga també l'observatori solar més gran del món: l'Observatori del Teide.

Els curiosos, els aventurers, els apassionats de la natura i el senderisme que busquen descobrir tot allò que Tenerife els pot oferir, estan d'enhorabona. Volcano Teide, especialitzada en activitats a l'aire lliure, els acosta el Teide perquè puguin explorar la seva màgia i els seus excepcionals paisatges de dia, al capvespre o sota les estrelles. I fer-ho, a més, a qualsevol època de l'any, ja que les Canàries presumeixen d'un clima privilegiat i una temperatura primaveral els 12 mesos.

Què es pot fer a Tenerife? Les experiències més inoblidables per conèixer el Teide

Volcano Teide té activitats per visitar el Teide amb nens, en família, parella, amics o visites per a escoles o en grup. Amb una oferta d'experiències a mida i de la mà d'experts professionals amb els quals descobrir tots els secrets del Parc Nacional del Teide, podreu fer rutes de senderisme úniques, contemplar la posta de sol i l'ombra del Teide projectada sobre el mar, veure les estrelles com mai amb una observació astronòmica amb telescopis de llarg abast o coronar el cim del volcà.

Admira el cel estrellat des del volcà del Teide

El volcà del Teide és un dels millors cels del món per observar les estrelles i refugi de l’observatori solar més gran del món: l'Observatori del Teide.

Volcano Teide us dona l'oportunitat de conèixer els secrets de l'Univers i aprendre més sobre l'espai: constel·lacions, astres, nebuloses…

La proposta comença veient el capvespre als vessants del Teide, des del Mirador de Pico Viejo a 3.555 metres d'altitud. Un cop s’hagi fet de nit, es farà l'observació de les estrelles amb telescopis de llarg abast des de l'estació base del Telefèric. En tot moment, acompanyen a la visita guies oficials que expliquen detalladament el funcionament de l'observatori solar més important del món i els secrets de l'univers. Tot un pla per als amants de l'astronomia i el regal perfecte per a un aniversari romàntic o una celebració!

Gaudiu de la natura més impressionant que sorprendrà fins i tot els més intrèpids

El Parc Nacional del Teide és un dels monuments naturals més singulars del món. Per als amants de la natura i les aventures que no es conformen amb l'habitual, coronar els 3.718 m del pic del Teide (el punt més alt d'Espanya) o fer senderisme per rutes espectaculars serà, sens dubte, una experiència inoblidable.

Les rutes de senderisme organitzades per Volcano Teide recorren paratges naturals del Parc Nacional amb gran quantitat d'espècies endèmiques de flora i fauna, perquè pugueu conèixer de primera mà la vegetació supramediterrània més completa que hi ha.

Tot i que, sens dubte, el plat fort és la pujada al volcà del Teide, on s’arriba acompanyat d'un guia oficial. No hi ha vista més increïble que la que hi ha des d'allà, en un dels llocs més emblemàtics i bonics de Tenerife i de tot Canàries. Un cop a dalt, existeixen diverses opcions per gaudir del paisatge impactant:

El Mirador de la Rambleta , on podreu veure la zona de Siete Cañadas i la vall d'Ucanca.

, on podreu veure la zona de Siete Cañadas i la vall d'Ucanca. El Mirador de Pico Viejo , per contemplar unes vistes espectaculars de La Gomera, El Hierro i La Palma juntament amb l'increïble cràter de 800 metres de diàmetre.

, per contemplar unes vistes espectaculars de La Gomera, El Hierro i La Palma juntament amb El Mirador de la Fortaleza per admirar la bellesa del nord de Tenerife.

Contractant el bo regal de Volcano Teide, a més, no haureu de preocupar-vos de res, només de calçar-vos unes botes de muntanya i gaudir, ja que ells s'encarreguen de gestionar el permís del Parc Nacional per pujar al cim i accedir al cràter i dels tiquets de pujada i baixada del Telefèric.

Moltes d'aquestes activitats a l'aire lliure, a més, estan dissenyades per fer-les amb nens.

Bons regal per gaudir de les millors activitats a Tenerife

Volcano Teide és l'únic web especialitzat en activitats al Parc Nacional del Teide, a Tenerife. L'empresa ofereix les millors excursions amb sortides des de diferents punts de l'illa i amb un denominador comú: anar més enllà i gaudir d'una excel·lent excursió guiada al Teide de dia, cap al tard o sota el mantell estrellat d'un dels millors cels del món per observar les estrelles.

Més de quaranta professionals apassionats per la seva feina i que es coneixen cada centímetre del Teide assessoren i acompanyen viatgers en solitari, en parella o amb grups d'amics per promoure i potenciar un acostament respectuós, divulgatiu, segur i amè al Parc Nacional del Teide.

Regala ara experiències inoblidables a Tenerife amb els bons regals de Volcano Teide, vals únics i personalitzats ideals per a aniversaris, celebracions o regals d'empresa… Gaudeix de la cara més científica i natural de l'illa amb les activitats i excursions de Volcano Teide!