Els Mossos d’Esquadra han activat a les sis del matí d’aquest dimarts un dispositiu per detenir totes les persones implicades en l’apunyalament mortal que va patir un jove a l’avinguda de Paral·lel de Barcelona. Hi ha gairebé una desena d’arrestats. La majoria dels investigats són joves i de nacionalitat dominicana.

Els fets van tenir lloc la matinada del 30 d’octubre, quan diversos clients que sortien de la discoteca Brisas es van embrancar en una baralla en què van acabar greument ferits, per arma blanca, dos joves de nacionalitat marroquina. Un d’ells va morir a la vorera i l’altre va poder ser traslladat a un hospital per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

La mort de la víctima va ser captada pel telèfon mòbil d’alguns clients de la discoteca que van presenciar la baralla. En aquesta gravació, que no és la que acompanya aquesta notícia, es veu la víctima, ferida, respirant amb molta dificultat després de ser apunyalada. El jove està ajagut de panxa enlaire, sobre la vorera. Al voltant hi ha diverses persones. Una d’elles el grava directament, des d’un punt de vista del qual es desprèn que no ho fa amagant-se, sinó col·locant el telèfon a sobre d’ell. Se senten alguns comentaris de testimonis que estan al costat del noi que avisen que «es morirà». Això passa pocs minuts després. En el vídeo, que dura només uns segons, ningú l’ajuda.

Primer detingut

Un dia després de l’homicidi, els Mossos van arrestar un jove de 19 anys per la seva participació en els fets. Els investigadors tenien únicament indicis que havia participat en la baralla, tot i que desconeixien el seu grau d’implicació. Segons les fonts policials consultades llavors per aquest diari, la investigació es mantenia oberta i aquella detenció es corresponia simplement com un pas més per seguir la pista de la resta del grup.

Aquest dimarts al matí, després de quatre mesos d’investigació, els Mossos han arrestat tots els que consideren autors d’aquella mort, les causes de la qual encara no han sigut aclarides. Una de les hipòtesis que es va estudiar al principi va ser que les dues víctimes haguessin intentat robar algun dels clients de la discoteca i això hagués desencadenat una furibunda resposta de diversos coneguts.

La policia catalana no considera els investigats com a membres d’un grup criminal, sinó joves que van actuar conjuntament en aquella baralla contra les dues víctimes i van provocar la mort d’una d’elles.

Polèmica discoteca

La discoteca Brisas, la demolició de la qual ja està prevista per l’Ajuntament de Barcelona, s’ha vist implicada en dos homicidis en els últims cinc anys –el febrer de 2018 i l’octubre de 2022– i ha sigut escenari habitual de discussions o enfrontaments violents que han exasperat els veïns de l’avinguda de Paral·lel.

El dissabte 12 de novembre, dues setmanes després de la mort per apunyalament del jove marroquí, els Mossos van activar un dispositiu que va irrompre a l’establiment d’oci nocturn mentre els clients hi ballaven. La policia catalana va desplegar aquell dispositiu després que, només el mes d’abril passat, s’haguessin registrat tres baralles tumultuàries. Al juny hi va haver una baralla amb una persona detinguda per delicte de lesions. A l’agost es va detenir una altra persona en una altra baralla i una segona va resultar ferida després de ser agredida amb ampolles de vidre. A mitjans de setembre es van registrar dues baralles més, en què es va detenir una persona i, a finals d'octubre, es va produir la mort del jove marroquí.

L’operació va durar més de dues hores i es va saldar amb l’arrest d’un dels clients sobre qui pesava una ordre pendent de detenció. També es van denunciar administrativament 11 clients més per tinença de substàncies estupefaents, es va acreditar que hi havia nou menors consumint alcohol i que en el negoci hi treballava un controlador d’accés no habilitat. A l’interior del local, a més, es van localitzar diverses armes blanques.

L’episodi més greu que s’ha registrat dins d’aquest local es va produir el febrer de 2018, quan un home de 28 anys i de nacionalitat dominicana va rebre diversos trets per part d’un altre client a la pista de ball. Llavors, la discoteca es deia Koko Premium.

L’Ajuntament de Barcelona va informar, després del crim d’octubre, que la discoteca Brisas està afectada per un pla especial de millora urbana, aprovat per un ple celebrat el gener de 2022, i que implicarà la seva demolició imminent i la construcció d’una residència d’estudiants.