El procés de digitalització dels carrers de tot el món que Google Maps ve realitzant des del 2006 ha deixat una infinitat d’imatges molt pintoresques: des del moment de la detenció d’uns presumptes delinqüents, fins a una suposada fugida d’una presó, passant per ‘performances’, una parella fent l’amor, accidents i incendis. Però fins ara no s’havia vist el vehicle de l'empresa atropellant un motorista.

Ha passat al Senegal, com ha revelat l’‘streamer’ Pol Turrents mentre jugava al GeoGuessr junt amb els seus seguidors i seguidores de Twitch durant un ‘stream’ per al seu canal. Es tracta d’un joc la dinàmica del qual consisteix a endevinar a quin lloc del món correspon una instantània de Google Maps escollida a l’atzar, podent navegar per totes les àrees de la imatge.

Lo mas bestia que me he encontrado en Geoguessr en directo: El coche de Maps atropellando una persona en Senegal.

el sitio exacto: https://t.co/oaSr1olynX pic.twitter.com/PcaH0Zrkyn — Pol Turrents (@polispol) 10 de febrero de 2023

«El més bèstia que m’he trobat a GeoGuessr en directe: El cotxe de Maps atropellant una persona al Senegal. El lloc exacte», revela Turrents en un tuit en el qual comparteix un enllaç de la controvertida escena.

Durant la transmissió, Turrents comptava amb unes 3.000 persones seguint les seves paraules mentre que a Twitter, ja són més de 4 milions de persones les que han vist la seva piulada. La plataforma ha acabat esborrant la imatge.