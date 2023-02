La intel·ligència artificial es consolida a Spotify amb una nova eina que funciona com una mena de ‘dj’ que barreja cançons que el sistema considera que són les que més li agraden a l’usuari. Té una veu generada de manera artificial, però amb aparença realista.

L’usuari escolta d’aquesta manera detalls sobre cada pista i l’artista que la canta, tot narrat per la intel·ligència artificial.

El ‘dj’ virtual utilitza l’historial musical dels usuaris per crear una barreja personalitzada que, a diferència d’una llista de reproducció predeterminada com les que es generen a Wrapped o a la secció ‘Descubrimiento Semanal’, es va actualitzant diàriament per proposar noves cançons.

La intel·ligència artificial generativa, la mateixa que utilitza la companyia OpenAI, creadora de ChatGPT, estarà alimentada no només pels gustos de cada persona, sinó també per informació d’experts en música de tot el món.

El to de veu que utilitza de moment és el de Xavier ‘X’ Jernigan, cap d’Associacions Culturals de Spotify.

De moment, aquesta funció només està disponible per als usuaris de la versió ‘premium’ als Estats Units i al Canadà, ja que la veu generada per intel·ligència artificial encara no ha inclòs idiomes com l’espanyol o portuguès.

Les persones que visquin als països habilitats per a aquesta funció hauran d’ingressar a l’aplicació i pressionar l’opció DJ, que només està disponible en la versió mòbil de dispositius Android i iOS.