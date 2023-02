La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat ha llençat per error a les escombraries un radar valorat en 18.000 euros. Des de mitjans de desembre de l’any passat, els agents ja no poden fer controls de velocitat perquè l’aparell que tenien es va extraviar mentre feien una mudança, segons ha avançat 'El Sumari' i ha confirmat l’ACN. Els agents guardaven el radar, adquirit l'any passat, en una cambra on també emmagatzemaven més material de trànsit, però durant un trasllat el van llençar a les escombraries “sense que ningú se n’adonés”, han confirmat fonts de l’Ajuntament.

El consistori ha confirmat que el radar està perdut i que ja han començat els tràmits per adquirir-ne un altre. Han afegit que s’ha iniciat una inspecció interna per esclarir els fets i que s’ha obert un expedient al comandament responsable que, per ara, encara no està resolt.