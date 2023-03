Sedigas i el grup editorial Prensa Ibérica organitzen la jornada 'Realitat i oportunitats de desenvolupament del biometà a Espanya' que se celebrarà el dijous 16 de març a partir de les 10.00 hores a l'Espacio Bertelsmann.

L'acte comptarà amb la presència de Joan Batalla, president de Sedigas, i Martí Saballs, director d'Informació Econòmica del grup Prensa Ibérica, els quals brindaran unes paraules als assistents a l'obertura a l'acte.

El 16 de març a partir de les 10.00 h tindrà lloc l’esdeveniment, d’assistència gratuïta prèvia inscripció i que també serà retransmès per ‘streaming’. INSCRIU-T’HI AQUÍ

Després de les intervencions inicials, es duran a terme dues taules rodones en format debat moderades per David Page, redactor en cap d'El Periódico d'Espanya.

En la primera es tractaran temes com el potencial de producció de biometà a Espanya i l'impacte en l'àmbit energètic nacional de la materialització d'aquest potencial, quines palanques existeixen avui dia per al desplegament del biometà i quines són les barreres regulatòries i econòmiques a superar per al seu desenvolupament.

La taula, composta per experts, comptarà amb la veu de Naiara Ortiz de Mendíbil, secretària General de Sedigas; Óscar Barrero, soci d'Energia i Utilities de PwC España; Luis Puchades, director de Biovic; i Susana de Pablo, directora General de Gestió Tècnica del sistema d'Enagás GTS.

En la segona taula de debat, el focus estarà posat en els plans de desenvolupament del sector del biometà, la visió dels inversors o el potencial d'aquest gas renovable per a la generació d'ocupació i activitat econòmica al territori. En aquesta ocasió, els ponents seran Luis Iglesias, COO d'Enagás Renovable; Alberto González, director de Serveis Jurídics i Regulació de Nedgia (grup Naturgy); Izaskun Gorostiaga, directora de Desenvolupament Comercial i Nous Negocis de Nortegas; Miguel Mayrata, director de Diversificació de Negocis a Redexis; i Eduardo Barros, director d'Inversions de Verdalia Bioenergy.