L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició adverteix que la beguda vegetal de civada de la marca Alpina conté llet de vaca, malgrat que no s’informa del fet en l’etiquetatge principal del producte.

L’agència recomana a les persones amb al·lèrgia o intolerància als components de la llet que s’abstinguin de consumir-ne, malgrat que no comporta cap risc per a la resta de la població.

40% de llet sencera

Tot i que el producte diu que pot contenir traces d’ametlla, llet i soja, la llet no hi apareix com a ingredient principal. En canvi, segons l’Agència de Seguretat Alimentària, en la fitxa tècnica del producte la llet sencera suposa un 40% de la seva composició.

El producte implicat són envasos de «civada original» de la marca Alpina, una empresa multinacional colombiana productora d’aliments a base de làctics. Els envasos d’aquest producte són de 250 i 1.000 grams que caduquen entre l’11 i el 21 de maig del 2023. La distribució s’ha fet en diverses comunitats autònomes, com Catalunya, Madrid, Múrcia i Andalusia.