L’Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament set de les vuit denúncies que hi havia recorregudes contra docents de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca. Els vuit professors estaven acusats de delictes d’odi, contra la integritat moral i contra les institucions de l’Estat per haver menyspreat alumnes fills de guàrdies civils després de l’1-O. El 2019 el jutjat d’instrucció va arxivar els vuit casos, però tant la fiscalia com l’acusació particular ho van recórrer. Ara, segons ha avançat ‘El Punt Avui’ i ha confirmat l’ACN, l’Audiència ha ratificat l’arxivament per a set docents i insta el jutjat a reobrir una de les causes. Els afectats es reuniran aquest dimarts per valorar les resolucions judicials.

Els recursos els van presentar tant la fiscalia com l’Associació Espanyola de la Guàrdia Civil. En una de les interlocutòries que engloba els recursos contra cinc professors, la secció 9 de l’Audiència de Barcelona nega que s’hagin comès delictes d’odi perquè considera que cap de les expressions utilitzades a l’aula l’endemà de l’1-O van ser “humiliants, de menyspreu o descrèdit”.

Pel que fa a les acusacions per delictes d’injúries a cossos i forces de seguretat, la interlocutòria consultada per l’ACN recull que a les aules de l’IES El Palau hi va haver algunes expressions “certament injurioses” però no hi veu elements de gravetat tenint en compte el context i les circumstàncies en què s’engloben.

En el cas d’un docent acusat de dir que no podia impartir classe perquè la Guàrdia Civil l’havia ‘tractat a garrotades perquè són uns animals i uns bèsties que només saben que donar pals’, el tribunal considera que van ser expressions “puntuals, breus, úniques” i afirma que van ser fruit d’un “desfogament desafortunat”. Per tot plegat, desestima els recursos i tanca definitivament les causes contra set docents.

Pel que fa al cas no arxivat, l’Audiència de Barcelona sí que estima el recurs presentat per la fiscalia perquè considera que els fets són “més greus” i observa una “probabilitat raonable” de ser constitutius de delicte.

El tribunal apunta que el jutge instructor va tancar la causa malgrat expressar “reiteradament” diversos dubtes sobre si la professora investigada havia dit o no a alguns alumnes la frase ‘estaràs content amb el que va fer el teu pare’, en relació a les càrregues policials de l’1-O.

Explica el tribunal que hi va haver contradiccions entre les declaracions de l’alumne, la del seu pare i les de la docent quan va ser citada a declarar, motiu pel qual veu necessari reobrir la causa i dur-la a judici. La Sala apunta que aquest cas, a diferència dels altres, és “atípic” i no hi veu la fonamentació suficient per ser arxivat, de moment.

Aquestes vuit denúncies valorades ara per l’Audiència de Barcelona les va investigar el Jutjat d’instrucció número 7 de Martorell. La investigació de l’IES El Palau, però, incloïa una novena causa, oberta al jutjat d’instrucció número 3 de la mateixa ciutat.

En aquell cas, el jutge volia esclarir l’actuació del professor en una assemblea el 20 d’octubre del 2017 en què els alumnes votaven secundar una vaga d’estudiants contra l’actuació policial de l’1-O. Un dels joves va assegurar que el professor havia demanat que aixequessin el braç aquells alumnes que fossin fills d’agents de la Guàrdia Civil. El jutge, però, va constatar incongruències en el relat del noi quan el va citar a declarar. Va arxivar el cas i les acusacions no van presentar recurs.

La Guàrdia Civil lamenta “desprotecció” dels menors

Un cop publicades les vuit resolucions de la setmana passada, l’Associació Espanyola de la Guàrdia Civil ha acatat l’arxivament de les set causes però precisen que no les comparteixen “perquè impliquen una desprotecció dels drets de les víctimes”. L’advocat d’un dels alumnes ha apuntat a l’ACN que els fets han quedat provats i insisteix que van ser comesos per professors “d’una institució pública amb autoritat sobre alumnes menors”.

El lletrat recalca que seguiran treballant “per erradicar aquestes conductes” i afegeix que vetllaran per “evitar que precedents perillosos surtin gratuïts”.