La manifestació d’estudiants universitaris i de secundària pel 8M ha aplegat aquest migdia a Barcelona entre 3.300 i 4.000 persones. La protesta, que ha reivindicat un model educatiu “autènticament” feminista, ha estat organitzada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i també per altres col·lectius com el Sindicat d’Estudiants Lliures i Combatives de Catalunya. En el trajecte, que s’ha produït en un to festiu i reivindicatiu, s’han pogut escoltar consignes com ‘Els carrers seran feministes’, ‘No a la privatització’ o ‘Si ens toquen a una, ens toquen a totes’.

Poc abans de les dotze del migdia, la Plaça Universitat s’ha anat omplint d’estudiants convocats per assistir a la manifestació, així com ciutadans que hi ha volgut donar suport. ‘Feminisme és lluita’, ha estat el lema la pancarta que obria la protesta, que segons la Guàrdia Urbana, hi ha assistit 3.300 persones.

Els càntics més escoltats han estat “Vox i PP, la mateixa merda són”; “Fora rosaris dels nostres ovaris”; “Amb o sense roba, el meu cos no es toca”; “No, no, no a la privatització”; o “Si la utilitzes per violar, te la tallarem”.

La protesta s’ha dirigit cap a Plaça Catalunya fins a Urquinaona, on una part dels manifestants s’han apropat al Consorci d’Educació de Barcelona, per enfilar tots finalment camí a la Plaça Sant Jaume, on ha acabat la manifestació.

“Un sistema que perpetua les violències”

Marta Daviu, portaveu nacional del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, ha explicat que les estudiants de classe treballadora han sortit avui als carrers perquè estan “fartes d’aquest sistema que perpetua les violències” contra les dones.

Daviu ha assegurat que les aules “no són segures” i ha posat sobre la taula que l’”únic” model per esdevenir una societat feminista passa per la coeducació i un sistema intrínsecament públic. També ha assenyalat que “el bany lila de les institucions dels darrers dies no ajuda a la lluita feminista”. La portaveu ha destacat que la mobilització del 8M demostra que les feministes segueixen organitzades.

Per la seva banda, Sofia Vázquez, portaveu del Sindicat d’Estudiants Lliures i Combatives de Catalunya, ha explicat que el lema d’aquest any és ‘Ens continuen matant i violant’ ja que “tot i el govern progressista del PSOE i Unides Podem, aquí no ha canviat absolutament res”. Vázquez ha dit que cal defensar les conquestes que aconseguides, com la llei del Només sí és sí, i ha reivindicat que la polèmica al voltant de la nova llei no és un problema de redacció sinó de jutges “feixistes”.

La Júlia, de 21 anys, ha explicat que avui s’ha adherit a la vaga feminista per lluitar pels drets de les dones, “per les que ja no hi són i per les que no han pogut venir”, ha afegit. La Berta, de 17 anys, s’ha desplaçat a Barcelona des de Granollers per “alçar la veu i reivindicar la igualtat” de drets entre homes i dones.