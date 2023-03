La fiscalia ha presentat aquest divendres una denúncia contra l'exàrbitre de primera divisió de futbol i exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), José María Enríquez Negreira, contra el Barça, els seus expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu i els exdirectius Òscar Grau i Albert Soler. Els hi atribueix els delictes de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, administració deslleial i falsedat en document mercantil. El ministeri públic també apunta que la investigació judicial es podria dirigir contra altres exdirectius de la direcció general o l'àrea econòmica del club per possible corrupció arbitral.

El cas es va obrir arran d'una inspecció d'Hisenda a la societat DASNIL 95, de Negreira, que va cobrar del 2016 al 2018 un total d'1,4 milions d'euros per part del club blaugrana. El juny de 2018, el Barça va pagar l'última factura, una data que coincideix amb la constitució d’un nou CTA i amb la sortida d´Enríquez Negreira del Comitè. L'any 2016 el Barça va pagar 532.728,02 euros a DASNIL 95, que va tenir una facturació total de 567.136 euros. L'any 2017, el Barça va pagar 541.752 euros a DASNIL 95, que va tenir una facturació total de 562.840 euros. I l'any 2018, el Barça va pagar 318.200 euros a DASNIL 95, que va tenir una facturació total de 329.373 euros. Quan el FC Barcelona va decidir posar fi als pagaments, DASNIL 95 va reduir la facturació fins als 7.384 euros l'exercici 2019. Des d'aquell moment, l'empresa es manté inactiva i sense facturar. La investigació a la fiscalia està relacionada amb una inspecció d'Hisenda per irregularitats en la tributació dels tres exercicis esmentats i amb les explicacions d'Enríquez Negreira davant l'Agència Tributària, on l'exàrbitre “no va aportar cap document que acredités que prestava un servei al FCB”, segons recull la mateixa AEAT. Enríquez Negreira era el propietari de DASNIL 95 i el seu fill, Javier Enríquez Romero, n'era l'administrador. Mentre el pare va manifestar als inspectors d'Hisenda que el Barça li pagava per assessorament verbal, el fill manté que sí que lliurava informes concrets als responsables del club. En les seves declaracions a fiscalia ex alts executius del FC Barcelona van sostenir que les factures se suportaven amb informes tècnics que rebien de Javier Enríquez Romero, fill de l'exàrbitre, i administrador únic de DASNIL 95 SL des del 2004 fins al 2019. Aquests informes es lliuraven als responsables esportius del primer equip i del filial, segons la versió oferta pels governs del club. La investigació es va destapar públicament fa uns dies i va arribar al jutjat arran d'una querella de l'exàrbitre català Xavier Estrada Fernández. Ara la fiscalia aporta tot el que ha obtingut de la seva investigació al jutjat. El Barça va admetre fa dies que "un consultor tècnic extern subministrava, en format vídeo, informes tècnics referits a jugadors de categories inferiors de l'estat espanyol per a la secretaria tècnica del club". "Addicionalment, la relació amb el mateix proveïdor extern es va ampliar amb informes tècnics relacionats amb l'arbitratge professional, a fi de complementar informació requerida pel cos tècnic del primer equip i del filial, una pràctica habitual en els clubs de futbol professionals", afegeix. Actualment, però, aquest servei el fa un professional del club adscrit a l'àrea de futbol.